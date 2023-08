Assurances : Résultat net de 4,3 Mrds DH en 2022

Ce résultat inclut celui des réassureurs exclusifs qui a atteint 282 MDH (-9,5%), précise la rapport, ajoutant qu’en dépit d’un environnement financier défavorable, le résultat net des assureurs directs a progressé de 1,8% à 4 MMDH.

Cette performance n’a été possible que grâce au résultat non technique (+801,6 millions de dirhams (MDH)) qui a compensé la chute du résultat technique (- 805,4 MDH), explique le rapport, précisant que la baisse du résultat technique a concerné aussi bien la branche vie (-303,4 MDH) que la branche non-vie (-502,0 MDH). Elle résulte de l’effet combiné du repli du solde financier de 23,8% (-1,4 Mrd DH), impacté essentiellement par la contre-performance du marché boursier et de l’augmentation de la marge d’exploitation de 36,2%, (+529,8 MDH), en raison notamment de la baisse de la sinistralité de l’assurance automobile.

Au regard de ces évolutions, le taux de rendement des fonds propres (ROE) a légèrement baissé pour s’établir à 9,4% contre 9,5% un an auparavant.