Assemblées annuelles BM-FMI : Les opportunités de l’investissement privé au Maroc au cœur des débats

Initiée sous le thème “Le Maroc, terre privilégiée des investissements privés”, cette session a été l’occasion pour les participants de débattre des efforts déployés par le Royaume durant ces dernières années pour promouvoir l’acte d’investir et assurer l’environnement propice aux investisseurs nationaux et étrangers.

Intervenant lors de cette session, Luca De Meo, Directeur général de Renault S.A. et Président de Renault s.a.s., a souligné que le Maroc sera l’un des endroits où le groupe construira une économie circulaire. Il s’agit d’un projet important, a-t-il noté, ajoutant que “toutes les pièces du puzzle sont là, et nous devons les combiner avec le soutien des autorités publics et des partenaires du secteur privé”. Selon L. De Meo, le Maroc continuera à jouer un rôle très important pour le groupe qui, compte tenu de l’intérêt qu’il accorde à la transition vers les véhicules électriques, ambitionne de bénéficier des talents et des ressources qu’offre le Royaume afin d’avancer dans les autres chaînes de valeur qui émergent dans l’industrie automobile.

Pour sa part, Hamid Addou, P-DG de la RAM, a relevé qu’après la période de crise liée au covid-19, la compagnie aérienne a entamé une transformation majeure en 2020 pour bâtir une “RAM 2.0” tournée davantage vers la digitalisation. “Nous sommes aujourd’hui sur la bonne voie, plus efficients qu’auparavant, rentables et dotés de fondamentaux nécessaires pour aller encore plus loin dans la prochaine phase”, a-t-il dit. H. Addou a, dans ce sens, la RAM a une cible à atteindre. Il a, à cet effet, rappelé la signature du contrat-programme 2023–2037 entre le gouvernement et la compagnie nationale qui prévoit de quadrupler la flotte de 50 appareils actuellement à 200 appareils au cours des 15 prochaines années. Il s’agit aussi du développement du capital humain et des infrastructures et de l’investissement dans la digitalisation, a poursuivi H. Addou, estimant que les différents piliers de la compagnie devraient lui permettre de se positionner en tant que connecteur mondial efficace. Les travaux des assemblées annuelles de la BM et du FMI ont démarré lundi, avec la participation de l’élite économique et financière mondiale pour débattre des grands enjeux liés notamment aux politiques de financement, à la croissance économique et au changement climatique. Cet événement planétaire, qui revient en terre africaine 50 ans après, offre l’occasion aux décideurs économiques et financiers de prendre connaissance de près des avancées réalisées et des progrès accomplis par le Maroc dans divers domaines.