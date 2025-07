Après le séjour de J. Zuma au Maroc : Les Sud-africains au secours d’Alger et du Polisario. Faire durer le suspens...

En Algérie, l’ambassade sud-africaine s’est empressé d’organiser, en urgence, un forum diplomatique en faveur des séparatistes du Polisario. Selon les médias algériens, « les représentants d’une quinzaine de pays » étaient de la messe, tandis que l’agence de presse du Polisario a évoqué, elle, la participation d’une « vingtaine d’ambassadeurs ». Pourtant, seules les interventions de l’ambassadeur sud-africain et du représentant du Front à Alger ont été relayées. L’aphonie des autres convives a de quoi étonner. Quoi qu’il en soit, la rencontre s’est conclue par une déclaration conjointe, reprenant des résolutions déjà bien connues des participants à ce type de réunions en faveur du Polisario, que ce soit en Afrique ou ailleurs. A signaler que le 29 avril dernier, l’Afrique du Sud avait déjà organisé, encore à Alger, une autre session de ce forum diplomatique. Le succédané de ces rencontres a de quoi étonner… A moins d’y voir une réaction précipitée face aux retombées craintes du repositionnement affirmé de J. Zuma, leader du parti uMkhonto weSizwe (MK), vite dénoncé par l’ANC de Cyril Ramaphosa. En tout cas, piquée à vif, l’Algérie a dépêché la semaine dernière des émissaires à Pretoria pour discuter avec les responsables sud-africains, membres de l’ANC, des répercussions du soutien de J. Zuma au Maroc sur la reconnaissance par l’Afrique du Sud de la RASD depuis 2004. Ce sujet a également été abordé lors des entretiens du 18 juillet à Alger entre Ahmed Attaf, ministre algérien des Affaires étrangères, et Mohamed Yeslem Beisat, son alter-ego du Polisario, ex-ambassadeur du Front à Pretoria. Ce dernier avait déjà commenté la saillie de J. Zuma lors de son séjour à Rabat. « En tant que Polisario, nous ne commenterons jamais publiquement les propos du camarade Jacob Zuma en raison de son âge et de notre amitié de 50 ans », a-t-il déclaré au Mail & Guardian, journal sud-africain. « À moins de le rencontrer et d’entendre directement ses propos, nous ne ferons jamais plaisir au Maroc en parlant mal de lui », a-t-il ajouté.

La position affichée par J. Zuma a provoqué une vive réaction politique en Afrique du Sud. Le Congrès national africain (ANC), au pouvoir, l’a condamnée tout en exhortant sa machine diplomatique à embrayer sur le sujet en demandant des excuses officielles au Maroc pour avoir arboré le drapeau sud-africain lors d’une réunion partisane. En outre, Julius Malema, leader des Combattants pour la liberté économique (EFF), a suivi lundi, en qualifiant J. Zuma de « traître ».

Dans les rangs du MK, l’heure est à la sérénité. Magasela Mzobe, chef du bureau présidentiel de ladite formation, a défendu la position de J. Zuma. Plus, il a salué le Maroc comme « un exemple parfait de coexistence entre démocratie et modernité sous un leadership traditionnel ». M. Mzobe a affirmé qu’après des décennies d’impasse, la solution la plus pragmatique est l’autonomie au sein du Maroc, similaire aux provinces sud-africaines jouissant d’une autonomie sous un même drapeau national. « C’est pourquoi nous proposons une région autonome pour les Sahraouis sous un seul pays et un seul drapeau, le Maroc », a-t-il argumenté. Ajoutant que le MK prévoit de rencontrer le Front Polisario pour expliquer pourquoi il considère l’autonomie comme la voie la plus réaliste après des décennies de conflit non résolu.

Lors de son déplacement dans le Royaume, J. Zuma et la délégation du MK qui l’accompagnait ont rencontré la semaine dernière à Rabat, Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères. Cette visite a eu lieu quelques semaines seulement après que le parti MK, fondé en décembre 2023 et désormais troisième force politique à l’Assemblée nationale sud-africaine, a officiellement reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara.