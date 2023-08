Alors que la saignée des Palestiniens se poursuit : Des israéliens de plus en plus nombreux tentés par l’exode

Encore cinq morts en moins de 24 heures, avec notamment un quadruple meurtre dans une oliveraie d’un village de Galilée. En tout, la violence au sein de la société arabe israélienne a fait 156 victimes depuis le début de l’année 2023.

Les élus arabes de la Knesset, Parlement israélien, accusent la police de ne rien faire pour arrêter ce qu’ils qualifient de « véritable carnage ». C’est maintenant le Shin Bet qui verse habituellement dans les affaires de terrorisme, qui est chargé de l’enquête. Une situation tournée en dérision par l’opposition : après quinze ans au pouvoir, Benyamin Netanyahu n’a toujours pas commencé à résoudre ce problème, affirme notamment Benny Gantz, ancien ministre.

Pour Mansour Abbas, chef de file de la Liste arabe unifiée, la situation est catastrophique. Car 300% de hausse de la criminalité et de la violence, « c’est un fiasco au niveau historique », estime-t-il. Plusieurs anciens chefs de la police réclament le limogeage immédiat d’Itamar Ben Gvir, chef du Parti de la force juive et aussi le ministre de tutelle de la police.

Départs massifs !

Les ambassades européennes établies en Israël ont signalé une augmentation significative ces derniers mois des demandes soumises par des colons pour délivrer des passeports ou des visas européens afin de s’installer en Europe.

« Certains associent aux amendements judiciaires, tandis que d’autres parlent du coût élevé de la vie », a révélé l’un des ambassadeurs européens au journal israélien Yedioth Ahronoth. Selon ce diplomate, de plus en plus d’Israéliens demandent la délivrance de passeports, dans « des files d’attente comme nous n’en avons jamais vues auparavant ».

Cette question est discutée dans les forums conjoints des ambassades européennes en Israël, et parmi les ambassades qui ont signalé le rush figurent les ambassades de France, des Pays-Bas, de Roumanie, du Portugal, d’Espagne, d’Allemagne, d’Italie et les ambassades des États baltes.

L’ambassade d’Espagne a confirmé qu’il y a eu une augmentation des demandes de délivrance d’un passeport espagnol en raison de la loi sur la nationalité, au cours des trois dernières années. Dans le même temps, les demandes de visas de transfert et de visas de mobilité numérique, qui permettent aux immigrants de vivre et de travailler en Espagne, ont augmenté.

Quant à l’ambassade de France, elle a indiqué qu’il y avait une augmentation du nombre de demandes d’obtention de passeports, « mais elle n’en connaît pas le motif ».

Il y a quelques jours, les médias israéliens ont rapporté qu’il y avait une diminution significative du taux d’immigration vers Israël en provenance d’Amérique du Nord, en particulier parmi les jeunes, soulignant le « déclin des facteurs d’attraction ».

Le site Internet du journal israélien Yedioth Ahronoth a rapporté que le projet d’amendements judiciaires « a déchiré la société israélienne et a affecté tous les domaines de la vie, pas seulement à l’intérieur d’Israël ». Et d’ajouter que les données de Nefesh Ban Nefesh, organisation à but non lucratif qui promeut, encourage et facilite l’immigration juive en provenance des États-Unis et du Royaume-Uni, montrent qu’il y a eu une diminution significative du taux d’immigration vers les territoires occupés d’Amérique du Nord, surtout chez les jeunes. L’organisation a déclaré qu’« il y a un discours sur l’instabilité en Israël, où davantage de Juifs leur disent qu’ils n’immigreront pas, car Israël est en concurrence avec d’autres destinations d’immigration », notant qu’il y a « un ralentissement de l’immigration, comme à la fin d’ici 2023, on s’attend à ce que nous atteignions environ 3 000 immigrants. C’est environ 10 à 15 % de moins que les années précédentes, cela nous fait mal. »