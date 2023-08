Raids sur Idlib : Les QG d’Al-Nosra visés

Le correspondant de l’agence de presse Sputnik dans la campagne d’Idlib a déclaré que plusieurs axes de la région ont été soumis à des frappes aériennes, concentrées sur les quartiers généraux du Front al-Nosra.

Une source fiable sur le terrain a rapporté à Sputnik qu’« un escadron d’avions militaires russes a mené une série de frappes aériennes sur la base des renseignements obtenus, qui indiquent que des groupes d’organisations terroristes se préparent à lancer des attaques coordonnées contre des sites de l’armée syrienne ».

La source a ajouté que « les cibles comprennent des quartiers généraux militaires de commandement et de contrôle et des salles d’opérations sur les axes à l’ouest de la ville d’Idlib, au sud de la ville de Jéricho, et plusieurs zones de Jabal al-Zawiya, au sud d’Idlib ».

La source a expliqué que les raids ont jusqu’à présent complètement détruit 6 quartiers généraux militaires, y compris du matériel logistique, des armes et des drones. Les premiers rapports indiquent qu’au moins 26 terroristes ont été tués et d’autres blessés à la suite de ces raids.

Mardi, des avions militaires russes ont détruit un entrepôt du groupe terroriste Hayat Tahrir al-Cham (ex-Front al-Nosra) destiné au stockage de drones dans la campagne occidentale d’Idlib, au nord-ouest de la Syrie. Au moins 5 terroristes ont trouvé la mort.

Lundi, l’armée de l’air russe a frappé un poste de contrôle du groupe terroriste près de la ville d’Idlib, a déclaré mardi le contre-amiral Vadim Kulit, cité par l’agence de presse RIA Novosti. Selon Kulit, directeur adjoint du Centre russe de réconciliation pour la Syrie, 17 personnes ont été tuées lors de l’attaque russe. « Le 21 août, une frappe des Forces aérospatiales russes contre le poste de contrôle de l’organisation terroriste Hayat Tahrir al-Cham dans le village de Bekfalun (4 kilomètres au sud-ouest d’Idlib) a causé la mort de 17 terroristes… », a-t-il déclaré. Parmi les morts figuraient « plusieurs commandants de terrain de haut rang de l’organisation terroriste et auteurs des récentes attaques contre les forces gouvernementales syriennes dans la province de Lattaquié».

Le responsable militaire russe a en outre déclaré que le centre demandait une fois de plus aux commandants des groupes terroristes de s’abstenir de bombarder les positions des forces gouvernementales syriennes et les infrastructures civiles. « Si les actions provocatrices et les tensions ne sont pas stoppées, les frappes aériennes de haute précision continueront d’anéantir les groupes terroristes », a-t-il averti.