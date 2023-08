Triste fin pour le « chef » de Wagner : E. Prigoujine mort dans un crash près de Moscou

Les recherches après le crash d’un avion dans la région de Tver, entre Moscou et Saint-Pétersbourg, sont en cours, a indiqué mercredi le ministère russe des Affaires d’urgence. Dix victimes sont pour l’heure à déplorer, dont trois membres d’équipage.

Evguéni Prigojine, ancien chef de la SMP Wagner, était à bord de l’appareil, selon l’Agence fédérale du transport aérien de Russie, Rosaviatsia, citant la compagnie aérienne MNT-Aero LLC. Dmitri Outkine, son bras droit, l’accompagnait dans ce vol surpris.

L’agence russe a indiqué avoir « ouvert une enquête sur les circonstances et les causes de l’accident aérien impliquant l’avion Embraer-135 ». « L’avion appartenait à la société à responsabilité limitée OOO MNT-Aero qui se spécialise dans le transport privé et les voyages d’affaires », a ajouté l’agence. « A cette étape de l’enquête, les enquêteurs devront également trouver les enregistreurs de vol », a-t-elle par ailleurs précisé.