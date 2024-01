Aide sociale directe : Près de 3 millions de demandeurs inscrits

A l’issue du Conseil de gouvernement hebdomadaire, tenu mercredi, l’exécutif a fait savoir que plus de 64% parmi ces requêtes portent sur les aides mensuelles pour les enfants scolarisés et non scolarisés, tandis que plus de 34% concernent les aides forfaitaires. Par ailleurs, 273 demandes sont relatives aux allocations de naissance, a indiqué Mustapha Baïtas, porte-parole du gouvernement, lors du point de presse après le Conseil.

Sur le volet des aides sociales directes, Aziz Akhannouch a assuré, lors de ce Conseil, que les familles ayant formulé leurs demandes après le 10 décembre recevraient les paiements des mois de décembre et de janvier à la fin du mois courant. Il a également assuré que la possibilité de soumettre des demandes reste ouverte aux foyers éligibles. Dans ce registre, le patron de l’Exécutif a considéré que l’année 2024 connaîtrait la mise en œuvre des chantiers stratégiques et des programmes de renforcement de l’Etat social.

Il a par ailleurs indiqué que l’aide au logement a été positivement accueillie, totalisant 16 000 demandes en l’espace d’une semaine de lancement. Les premiers versements du programme d’aide sociale directe ont été effectués le 28 décembre 2023, bénéficiant à plus de 1,4 million de familles, avec un budget total de plus de 524 MDH, dans le cadre d’une initiative répondant à l’appel royal à cet effet.