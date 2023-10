A la veille de la tournée régionale du chef de la diplomatie iranienne : Tel-Aviv met hors services les aéroports de Damas et d’Alep

Des salves de missiles tirés presque simultanément à partir de la Méditerranée et du plateau du Golan ont provoqué d’importants dégâts sur les pistes des aéroports de Damas, dans le centre de la Syrie, et d’Alep dans le nord. La défense anti-aérienne syrienne est entrée en action, mais certains missiles ont atteint leurs cibles, mettant hors service deux des trois aéroports internationaux du pays. Tous les vols ont été redirigés vers l’aéroport de la province côtière de Lattaquié.

Les raids israéliens sont intervenus quelques heures avant l’arrivée en Syrie de Hossein Amir ABdollahian, ministre iranien des Affaires étrangères dans le cadre d’une tournée qui devait aussi le mener en Irak et au Liban.

Israël accuse régulièrement l’Iran d’utiliser les aéroports syriens pour acheminer des armes au Hezbollah libanais.

L’Observatoire syrien des droits de l’Homme, qui dispose d’un vaste réseau d’informateurs en Syrie, a cependant assuré jeudi 12 octobre qu’aucune cargaison d’armes ou de munitions n’a été déchargée récemment dans les deux aéroports visés.

L’ONG basée au Royaume-Uni rapporte que l’aviation israélienne a mené 34 frappes en Syrie depuis le début de l’année, faisant 72 morts et 85 blessés, en majorité des militaires syriens et des combattants pro-iraniens.

Israël qui jouit de l’appui inconditionnel des USA qui ont mobilisé le porte-avions USS Gerald Ford et son groupe naval à titre d’appui se sent les mains libres pour frapper là où il veut. Force est de souligner aussi que le gouvernement britannique n’a pas hésité, non plus, à voler au secours de l’entité sioniste qui a décidé de raser la bande de Gaza. Londres a annoncé jeudi le déploiement dans l’est de la Méditerranée de capacités militaires maritimes et aériennes de surveillance « pour soutenir Israël, renforcer la sécurité régionale et prévenir toute escalade ». « Des patrouilles maritimes et des avions de surveillance commenceront à opérer dans la région à partir de vendredi pour détecter des menaces contre la stabilité régionale, comme le transfert d’armes à des groupes terroristes », a indiqué Downing Street dans un communiqué.

Lloyd Austin, ministre américain de la Défense avait annoncé que son pays n’avait émis aucune restriction quant à l’utilisation des munitions ayant été livrées à Israël. Sur ses ordres, une escadrille de chasseurs de chars A10 ont été déployés, par ailleurs, aux Emirats arabes unis dont les accointances avec Tel-Aviv sont proverbiales.