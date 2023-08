Visas Schengen : Des exportateurs marocains exclus de salons

D’après le site « Visa Schengen Info », nombre d’exportateurs marocains se sont vu refuser l’octroi de visas en vue de leur participation à des salons commerciaux en Europe, notamment en Espagne et en Allemagne. Les consulats de ces pays ont opposé un refus à ces demandes de visas de voyage, ajoute la même source.

Dans ce contexte, Ahmed Boulguid, l’un des exportateurs marocains spécialisés dans les produits agricoles et les fruits destinés à l’Europe, a exprimé son étonnement face aux contraintes « incompréhensibles » auxquelles lui et de nombreux confrères sont confrontés. Ainsi, aux salons « Fruit Attraction » à Madrid et « Fruit Logistica » à Berlin, importants pour l’établissement de courants d’affaires avec les partenaires européens, les exportateurs marocains ne semblent pas les bienvenus.

Les statistiques relatives aux visas Schengen pour l’année 2022 ont révélé que le Maroc figure parmi les pays affichant les taux de refus les plus élevés, avec un pourcentage de refus de 29,7 %. À titre de comparaison, le taux global de refus des demandes de visa pour cette même année s’est élevé à 17,9 %.

La France a rejeté un total de 51.498 demandes de visa marocaines sur 161.045 demandes déposées, tandis que l’Espagne a refusé 50.033 demandes sur 201.584, totalisant à eux seuls 85 % du total des demandes marocaines rejetées.