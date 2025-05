Une manifestation de solidarité avec les Palestiniens à Marrakech : Les Marocains appellent à la fin de la normalisation

En dépit de la colère des Marocains qui sourd tout le long des régions contre la barbarie sioniste, l’occupant israélien persiste à vouloir maintenir les liens de normalisation avec le Royaume. Mercredi dernier, le gouvernement israélien a donné son feu vert à un accord portant sur le transport maritime.

Signé à Rabat le 29 mai 2023, cet accord qui n’a toujours pas été dénoncé vise à encadrer et à dynamiser le transport maritime entre les deux parties, en s’appuyant sur des principes de concurrence libre et équitable, de liberté de navigation et de coopération mutuelle, lit-on dans le communiqué officiel. ledit partenariat, ajoute-t-on, couvre plusieurs aspects du transport maritime, tels que la sécurité, l’accès aux ports, la fiscalité, le règlement des litiges, ainsi que les frais et tarifs. Il prévoit aussi la reconnaissance mutuelle des documents des navires et garantit un traitement équitable pour les navires et les compagnies maritimes des deux pays.

Selon ledit accord, les revenus générés par les compagnies maritimes pour des services rendus dans l’autre pays peuvent être utilisés pour effectuer des paiements sur place ou être transférés à l’étranger, conformément aux lois et règlements sur les devises de chaque nation. L’accord inclut également une assistance mutuelle pour les navires en cas d’urgence et permet l’établissement de représentations pour les compagnies maritimes dans l’autre pays.

« Cet accord marque une avancée significative dans le renforcement des relations entre Israël et le Maroc. L’ouverture des routes commerciales et maritimes entre nos deux pays stimulera nos économies et créera de nouvelles opportunités de collaboration. Nous restons déterminés à développer nos liens en éliminant les obstacles et en renforçant notre coopération dans tous les domaines, notamment les transports et les ports », a soutenu Miri Regev, ministre israélienne des Transports et de la Sécurité routière

Moshe Ben Zaken, directeur général du ministère israélien des Transports et de la Sécurité routière, a signalé de son côté que « la création du comité maritime conjoint nous permettra de relever ensemble les défis communs et de promouvoir de nouvelles initiatives dans le secteur maritime. Nous voyons cet accord comme une pierre angulaire pour le développement de nos relations commerciales et espérons élargir notre coopération à d’autres secteurs de transport à l’avenir.»

L’approbation de cet accord par Israël intervient alors que les relations entre Rabat et Tel Aviv connaissent une phase de stagnation, notamment après l’opération « Déluge d’Al-Aqsa » du 7 octobre 2023 menée par le Hamas. Elle survient également dans un contexte de pressions populaires incessantes pour empêcher les navires transportant du matériel militaire destiné à l’armée israélienne de faire escale dans les ports marocains.

Pour rappel, de nombreuses formations politiques marocaines appellent l’Exécutif marocain à surseoir aux « accords de la honte » conclus avec l’occupant israélien.