Guerre russo-occidentale en Ukraine : E. Macron et F. Merz à Kiev. Encore des menaces de sanctions contre Moscou !

« En étant ici aujourd’hui, nous envoyons un signal très clair et très fort. Le signal que nous sommes déterminés à tout mettre en œuvre pour mettre fin à cette guerre le plus rapidement possible », a déclaré samedi depuis Kiev le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz. Dans un entretien au quotidien Bild, titrant sobrement sur la manière dont il entendrait « mettre Poutine à genoux », celui-ci a menacé la Russie d’« un durcissement massif des sanctions » si le président russe refusait cette proposition de cessez-le-feu de 30 jours.

Des sanctions « massives et coordonnées » ont également été évoquées par Emmanuel Macron, en cas de « violation » de la trêve proposée. Le président français avait brandi plus tôt le bâton des sanctions si Moscou n’accédait pas à cette injonction de cessez-le-feu. « Si la Russie ne s’engage pas sur ces 30 jours de cessez-le-feu et sur ces discussions, il faut pouvoir prendre des sanctions supplémentaires qui soient beaucoup plus dures pour l’économie russe et en quelque sorte être dissuasif », avait-il déclaré à des journalistes de TF1/LCI depuis le train l’emmenant à Kiev, le tout deux mois après l’entrée en vigueur d’un 16e paquet de sanctions européennes.

Les Premiers ministres polonais Donald Tusk et britannique Keir Starmer sont également de ce voyage à Kiev qui, selon une partie de la presse française, « répond symboliquement aux commémorations » du 9 mai à Moscou dédiées au 80e anniversaire de la victoire sur l’Allemagne nazie.

« L’Ukraine et ses alliés sont prêts à un cessez-le-feu complet et inconditionnel sur terre, dans les airs et en mer pendant au moins 30 jours à compter de lundi » [le 12 mai], a affirmé sur X Andriï Sybiga, chef de la diplomatie ukrainienne, assurant que cette trêve « et des mesures de confiance » pouvaient « ouvrir la voie à des négociations de paix ». Quasi simultanément, sur Telegram, son ministère avait évoqué des « conversations téléphoniques productives » avec le président américain Donald Trump et les quatre dirigeants européens présents ainsi que Volodymyr Zelensky.

Concernant les nouvelles menaces proférées par les chancelleries occidentales, « nous sommes tous déjà habitués aux sanctions, et nous avons même une idée de ce que nous ferons après » leur annonce a déclaré le Dmitri Peskov au journaliste de VGTRK, Pavel Zaroubine. « Cela ne sert à rien d’essayer de nous effrayer avec ces sanctions. Qu’ils s’agitent ainsi, c’est leur problème », a ajouté le porte-parole du Kremlin. « Nous entendons des déclarations contradictoires de la part de l’Europe. Elles sont généralement axées sur la confrontation plutôt que sur des tentatives visant à ressusciter nos relations d’une manière ou d’une autre », a-t-il par ailleurs regretté devant la presse. « Vous savez que le président Poutine a déjà déclaré que la partie russe était prête à entamer des négociations sans conditions préalables, la réaction du régime de Kiev n’a pas été annoncée », a-t-il par ailleurs rappelé, faisant référence à la teneur des échanges fin avril entre le président russe et l’envoyé spécial du président des États-Unis, Steve Witkoff.

« Macron, Merz, Starmer et Tusk étaient censés discuter de la paix à Kiev. Au lieu de cela, ils profèrent des menaces à l’encontre de la Russie : soit une trêve pour le répit des hordes banderistes, soit de nouvelles sanctions. Vous pensez que c’est futé ? Qu’ils se les f*** dans leur с*** pangenres, ces plans de paix ! », a pour sa part réagi sur X le vice-président du Conseil de sécurité russe Dmitri Medvedev. Selon la chaîne française, le président Macron aurait « évoqué le pétrole, sans plus de détails ». Les avoirs russes seraient également « dans le viseur », toujours d’après la même source. « Le premier objectif, c’est d’avoir cette paix, même précaire, même momentanée de 30 jours, qui permet d’enclencher les discussions pour une paix durable, robuste», a-t-il assuré.

Quant à la surveillance de cet hypothétique cessez-le-feu, interrogé sur un déploiement de troupes occidentales, E. Macron a rétorqué aux journalistes que l’envoi de « milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers » de soldats occidentaux « n’aurait pas de sens ». « C’est dans les endroits stratégiques, sur les fonctions stratégiques, [qu’il faut] signaler notre solidarité », a étayé le président français qui durant plus d’un an a évoqué à plusieurs reprises la possibilité d’envoyer en Ukraine des troupes occidentales. Une volonté réitérée dans le cadre de la « coalition des volontaires » et qui, selon The Times, à l’exception des Britanniques, se serait heurtée aux réticences des autres pays à participer à une telle opération.

« Il faut que les Russes disent oui. Pas trois jours pour amuser la galerie, si je puis dire, pour entourer le 9 mai et faire la parade. Non, 30 jours », a réitéré le président français auprès de la chaîne polonaise Telewizja Polska, en référence au cessez-le-feu ordonné par V. Poutine à l’occasion des célébrations de la victoire sur l’Allemagne nazie. Un cessez-le-feu, annoncé unilatéralement, et auquel n’avait pas répondu l’Ukraine. Cette dernière avait en revanche affirmé avoir accepté le moratoire proposé par D. Trump concernant les frappes sur les infrastructures énergétiques. Elle ne l’a néanmoins pas respecté, à en croire les multiples rapports de la Défense russe faisant état de frappes dans le pays contre ce type d’installations.