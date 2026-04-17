Pour son appui à Israël : La MACABI appelle au boycott des concerts de K. Girac

La structure a appelé les organisateurs de « The Unforgettable Show » à ne pas offrir une tribune à un artiste qu’ils accusent de soutenir Israël par ses collaborations avec des artistes israéliens, en plus de sa participation à des événements artistiques à Tel Aviv, ou encore ses déclarations médiatiques antérieures considérées comme faisant partie de campagnes promotionnelles pour Israël.

La campagne a appelé à refuser la tribune à un artiste accusé de soutenir et de minimiser les crimes de l’occupation, notant qu’elle lancera des appels au boycott de l’événement et organisera des manifestations pacifiques, si la demande n’est pas satisfaite.

La MACBI a déclaré que l’art, bien qu’étant un langage universel, ne peut être séparé du contexte politique, surtout lorsqu’il est utilisé pour masquer de graves violations. Elle a souligné que les espaces culturels ont une responsabilité éthique dans le choix des artistes qu’ils accueillent. La campagne a fait référence à l’avis consultatif rendu par la Cour internationale de justice (CIJ), le 19 juillet 2024, et à une résolution de l’Assemblée générale des Nations unies le 18 septembre 2024, affirmant que la situation actuelle renforce la légitimité du boycott en tant qu’outil de pression éthique et légale.