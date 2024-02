Taxe carbone : Appel aux entreprises industrielles à prioriser la responsabilité environnementale

Les entreprises industrielles devraient de se réinventer en mettant davantage l’accent sur le développement de leur responsabilité environnementale et en s’adaptant aux normes environnementales en évolution constante, ce qui contribue également à renforcer leur compétitivité sur le marché national et international, a préconisé R. Mezzour dans une allocution lue en son nom par Youssef fadil, Directeur général par intérim des Industries au ministère, lors de de la 7ème édition des Rencontres Internationales de la RSO.

Cette édition, qui se tient sous le thème “Décarbonation au Maroc : Vers un Avenir Durable”, a été aussi l’occasion pour le ministre de relever que la décarbonation du secteur industriel représente à la fois un défi majeur et une voie essentielle pour réaliser les objectifs stratégiques du Royaume. Dans ce sens, R. Mezzour a insisté sur l’importance d’accélérer ce processus de décarbonation qui constitue non seulement un challenge pour les exportations, mais également une opportunité cruciale pour renforcer le “Made in Morocco”. Afin de parvenir à une décarbonation efficace, les entreprises industrielles doivent prioriser l’utilisation d’énergies à faible empreinte carbone, telles que l’électricité renouvelable, dans leurs opérations et leurs processus de production, a-t-il recommandé.

Pour sa part, Mohammed Aziz Derj, président de RSO au Maroc, a précisé que l’objectif de cette 7ème édition est de se pencher sur les pratiques de décarbonation mises en œuvre au sein des entreprises pour répondre à cette problématique, tout en examinant les mesures prises par le gouvernement dans ce contexte. Il a, par ailleurs, assuré que des mécanismes ont été mis en place, dans le marché européen, imposant aux exportateurs de rendre compte de leur bilan carbone, ajoutant que cette mesure souligne l’importance croissante de la décarbonation dans les échanges commerciaux internationaux. Et de poursuivre que l’événement jette la lumière sur les politiques gouvernementales relatives à la décarbonation, explore les initiatives des grandes entreprises marocaines en matière de bonnes pratiques environnementales, ainsi que les technologies et innovations disponibles dans ce domaine, et aborde les différents moyens de financement pour soutenir ces démarches de décarbonation.

La 7ème édition des Rencontres Internationales de la RSO fait suite à la mise en place du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’Union européenne, s’appliquant à divers secteurs tels que l’automobile, la parachimie, l’électricité, les fertilisants, l’agro-alimentaire et le textile-habillement. Elle met en avant les défis et opportunités de la décarbonation au Maroc, en soulignant les progrès réalisés et les étapes à venir.