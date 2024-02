Sommet de l’U.A à Addis-Abeba : Le Souverain sera-t-il de la partie ?

Au moins 34 dirigeants africains et hauts responsables participeront au prochain sommet de l’organisation, a annoncé le ministère éthiopien des Affaires étrangères. Parmi eux figurent 24 Présidents, 2 Premiers ministres, 1 Roi, 5 vice-Présidents, le secrétaire général de l’Onu et le secrétaire général de la Ligue arabe.

Divers autres dirigeants d’agences des Nations Unies devraient être présents à Addis-Abeba, où le 37e sommet des chefs d’État se tiendra du 17 au 18 février. L’annonce du chef de la diplomatie éthiopienne laisse entendre que le Roi Mohammed VI serait présent. Pour l’heure, la diplomatie marocaine garde le silence sur le degré de représentativité du Royaume à ce sommet aux enjeux multiples. Les questions sécuritaires, de commerce mais aussi d’éducation et de changement climatiques seront au programme.

L’Union africaine, qui a pour but de renforcer l’intégration économique et politique du continent, a pris position au cours de plusieurs crises récentes. L’organisation a notamment appelé à la désescalade entre la Somalie et l’Ethiopie après les accords passés avec le Somaliland. Ce qui a mis en colère l’Egypte dont le retour en force sur la scène internationale se fait des plus discrets.

La réforme du système financier mondial, qui désavantage l’Afrique, a aussi été abordée par Azali Assoumani, président en exercice de l’organisation. L’Union africaine compte sur sa récente adhésion au G20 pour militer à ce sujet.