Zone de libre-échange avec la Russie : Moscou presse Alger de rejoindre Rabat, Tunis et Le Caire

La Russie a proposé à l’Algérie d’entamer les pourparlers sur la création d’une zone de libre-échange, a signalé jeudi Maxim Rechetnikov, ministre russe du Développement économique.

Actuellement, la Russie a accès aux marchés avec une population totale de 350 millions de personnes dans le cadre de ses accords de libre-échange, a souligné M. Rechetnikov lors du Forum international « Russie 2030 et nouvel ordre économique : facteurs clés et rôle du business ».

L’initiative de signer un accord de libre-échange entre la Russie et l’Algérie avait été discutée lors du Forum économique international à Saint-Pétersbourg en juin dernier.

Pour rappel, l’Algérie reste parmi les plus gros clients du Made in Russia, notamment en matière d’armements. Mais le volet des échanges entre les deux parties s’est élargi. Ainsi, la Russie a exporté pour pas moins de 2,7 millions de tonnes de produits russes, soit +81% par rapport à 2022.

D’autres chiffres, livrés par Agroexport, indiquent aussi que le coût des exportations agricoles, dont le blé, a augmenté 20%. En 2023, l’Algérie a reçu 2,5 millions de tonnes de blé, soit +91% par rapport à 2022. Plus, les exportations d’orge ont repris en novembre 2023 après une pause de 2 ans et demi et l’Algérie se classe deuxième parmi les importateurs d’huile de soja russe.

À l’avenir, les exportations agroalimentaires vers l’Algérie pourraient dépasser les 1,5 milliard de dollars.

De plus, les membres de l’Union économique eurasiatique dont la Russie fait partie préparent des accords de libre-échange avec l’Égypte, le Maroc et la Tunisie.