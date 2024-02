Sanlam Maroc : Franchissements de seuils de participation

Dans le cadre de l’offre publique d’achat obligatoire dont la note d’information a été visée par l’AMMC en date du 20 décembre 2023 sous la référence VI/EM/041/2023, portant sur les titres de la société Sanlam Maroc, à l’initiative de Sanlam Emerging Markets Proprietary Limited, Allianz Europe B.V, Sanlam Allianz Africa Proprietary Limited et Sanlam Pan Africa Maroc S.A, cette dernière a déclaré avoir acquis, 982.198 actions Sanlam Maroc SA, franchissant ainsi, directement à la hausse le seuil de participation de 66,66% dans le capital de ladite société, indique l’Autorité dans un communiqué.

A l’issue de cette opération, Sanlam Pan Africa Maroc déclare détenir 3.523.465 actions Sanlam Maroc, soit 85,58% du capital de ladite société, fait savoir la même source. Dans les six mois qui suivent le franchissement du seuil précité, Sanlam Pan Africa Maroc, qui déclare agir de concert avec Sanlam Emerging Markets Proprietary Limited, Allianz Europe B.V et Sanlam Allianz Africa Proprietary Limited, envisage de poursuivre ses achats sur la valeur Sanlam Maroc. Parallèlement, l’AMMC fait savoir, dans un autre communiqué, que Sanam Holding a déclaré avoir cédé, le 23 janvier 2024, 497.573 actions Sanlam Maroc, franchissant directement à la baisse le seuil de participation de 10% dans le capital de ladite société. Suite à cette transaction, Sanam Holding déclare détenir 293.574 actions Sanlam Maroc, soit 7,13% du capital de cette société. Dans les six mois qui suivent ce franchissement de seuil, Sanam Holding, qui déclare agir de concert avec Said Alj, envisage d’arrêter ses achats sur la valeur concernée et de continuer à siéger au conseil d’administration de Sanlam Maroc.