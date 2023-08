S. Choïgou fait la tournée des popotes dans le Donbass : Kiev cible une base navale russe

« Cette nuit, les forces armées ukrainiennes ont tenté d’attaquer la base navale de Novorossiïsk avec deux embarcations sans pilote », a déclaré le ministère russe de la Défense sur sa chaîne Telegram vendredi 4 août. Le communiqué stipule que les deux engins ont été détruits par les tirs des navires protégeant la rade extérieure. Cette base navale de la mer Noire est située, en longeant la Crimée, à près de 700 kilomètres des côtes ukrainiennes les plus proches.

Les vastes installations portuaires de Novorossiïsk abritent notamment l’un des principaux terminaux maritimes de céréales de Russie. Suite à cette attaque déjouée, « il n’y a eu ni victime ni dégât », a assuré Veniamin Kondratyev, gouverneur de Krasnodar, sur sa chaîne Telegram. « Aujourd’hui, les unités militaires ont travaillé efficacement pour protéger notre ville », a également déclaré, sur le réseau social, Andreï Kravchenko, maire de Novorossiïsk en précisant que « toutes les installations de survie et de logistique sont sous une protection fiable ». Plus au sud, Alexeï Kopaygorodsky, maire de Sotchi, a annoncé que les mesures de sécurité sur le littoral de la station balnéaire seraient « renforcées ». Le chef de la ville a notamment annoncé qu’une attention particulière serait apportée aux nombreux postes d’amarrage du port, où plus de 2 500 navires de plaisance sont actuellement enregistrés.

Depuis plusieurs semaines, des abords de la Crimée jusqu’à Moscou, les forces de Kiev ont multiplié les attaques à l’aide de drones, ciblant tant des objectifs militaires que civils. En mer Noire, le 1er août, la Défense russe annonçait que deux navires patrouillant dans le sud-ouest du bassin pontique avaient repoussé une attaque de drones navals. Le 17 juillet, le pont de Crimée était endommagé par deux de ces engins, tuant un couple d’automobilistes.

La veille, Vladislav Chapcha, gouverneur de la région de Kalouga, a assuré sur Telegram que six drones ont été abattus au sud-ouest par la défense anti-aérienne russe « alors qu’ils traversaient l’oblast », avant d’indiquer dans un second message plus tard dans la journée qu’un septième drone « avait été détecté et abattu ». Aucune victime ni dommage n’est à déplorer, a-t-il précisé. La ville de Kalouga se situe à moins de 200 kilomètres au sud-ouest de la capitale russe, sur le chemin de l’Ukraine.

« Une tentative du régime de Kiev de mener une attaque terroriste a été déjouée », a confirmé le ministère russe de la Défense, revendiquant aussi la destruction de dix drones.

Par ailleurs, dressant le bilan des dernières vingt-quatre heures, la Défense russe assurait jeudi avoir intercepté deux missiles air-sol tactiques supersoniques HARM, 11 roquettes HIMARS et 38 drones.

Sur la ligne de front, les troupes ukrainiennes ont entrepris 12 tentatives d’offensive. Toutes ont été repoussées. Les militaires russes ont ensuite poussé l’ennemi en retraite et amélioré leur position sur la ligne de front. Il s’agit de zones près des localités de Berestovoïé, Krasnogorovka et Marïnka en république populaire de Donetsk.

En outre, sur l’axe de Koupiansk, l’armée russe a pris des positions plus favorables dans les zones des localités d’Olchana, de Perchotravnevoïé dans la région de Kharkov et de Kouzemovka en république populaire de Lougansk.

Lors de ces combats, les forces russes ont éliminé quelque 890 militaires adverses, dont près de 380 sur l’axe de Donetsk. Les forces de Kiev en ont perdu jusqu’à 175 autres dans la zone de Donetsk-Sud et jusqu’à 45 dans celle de Zaporojié. Sur l’axe de Koupiansk, leurs pertes s’élèvent à 150 soldats. Enfin, plus de 110 hommes ont été éliminés sur l’axe de Krasny Liman et jusqu’à 30 sur celui de Kherson.