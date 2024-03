RGPH-2024 : Le HCP lance la plateforme de formation en ligne pour les participants

Fruit d’une collaboration entre le HCP et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), cette plateforme électronique offre une formation aux participants et un accès à un cours complet, visant à approfondir la compréhension des concepts clés du recensement, à évaluer les conditions de vie de la population, à surveiller la qualité des données collectées et à organiser efficacement le travail sur le terrain.

S’exprimant à cette occasion, Ahmed Lahlimi Alami, Haut-Commissaire au Plan, a souligné que suite à l’achèvement des opérations de cartographie et de questionnaire ainsi que la création d’un site électronique dédié au recensement, le processus a désormais atteint l’étape de formation des candidats pour le recensement général de la population et de l’habitat. Dans ce sillage, A. Lahlimi Alami a expliqué que cette plateforme enseignera l’utilisation des tablettes spécifiques au recensement et fournira des informations sur l’organisation générale de celui-ci. Il a, en outre, relevé que la formation sera gratuite et bénéficiera du soutien d’une intelligence artificielle, grâce à un chatbot développé pour la plateforme, capable de guider les candidats et de répondre immédiatement à leurs questions jusqu’à la fin de la formation.

De son côté, Jamal Azizi, directeur général de la statistique et de la comptabilité nationale au HCP, a précisé que le programme de formation offert aux candidats comprend trois éléments principaux, à savoir les concepts clés du recensement, la qualité des données collectées et l’organisation du travail sur le terrain. Et d’ajouter que cette formation s’étalera sur trois mois, avec une charge de travail estimée à trois heures hebdomadaires, et qu’elle serait accessible en continu permettant ainsi aux participants de poser des questions et d’interagir avec le système à tout moment.

Pour sa part, Rafiq Alami, directeur du Centre d’excellence digitale (DICE) à l’UM6P, a fait savoir que l’Université s’était impliquée dans le projet à travers trois axes principaux, à savoir le développement de la plateforme pour la réalisation du recensement, la formation des recenseurs, ainsi que la création du contenu et la gestion de l’opération de formation qui s’étendra sur les trois mois à venir. R. Alami a également mis en exergue l’importance de fournir un contenu pédagogique de qualité aux 200.000 participants, une tâche ambitieuse qui reflète l’expertise et le savoir-faire accumulés par l’UM6P depuis son inauguration en 2017. Disponible du 15 mars au 15 juin, cette plateforme vise non seulement la formation des participants aux opérations de collecte et de gestion des données auprès des ménages, mais également aux différentes phases de réalisation de cette grande opération nationale.