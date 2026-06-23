Réunion du Conseil de la Ligue arabe : N. Bourita à Amman…

La reprise des travaux de cette session s’inscrit dans le prolongement de la 165ème session ordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel, tenue le 29 mars 2026 par visioconférence sous la présidence du Bahreïn.

Elle intervient aussi à un moment charnière marqué par une pause dans le conflit entre Américains et Iraniens et dont les répercussions ont été ressenties y compris dans le Royaume hachémite, les bases US ayant été visées par des missiles iraniens dans le cadre de la riposte aux attaques américaines contre l’Iran. Les Etats arabes qui ont fait montre d’une incapacité à gérer l’hubris israélo-américain qui a enflammé la région proche-orientale et déstabilisé les marchés des hydrocarbures, entre autres, sont appelés à mieux coordonner leurs actions à l’heure où l’entité israélienne a ravagé le sud Liban, dans le sillage de la guerre génocidaire toujours menées contre les Palestiniens dans la bande de Gaza, mais aussi en Cisjordanie, et menace d’étendre la guerre à d’autres contrées, fidèle en cela à sa doctrine expansionniste.

Nul besoin de rappeler, à ce sujet, que la Ligue arabe a cruellement besoin d’un changement de paradigme pour éviter son extinction après la paralysie constatée depuis le 7 octobre 2023, lorsque Israël a réagi en multipliant les massacres dans toutes les parties arabes où la résistance au diktat israélo-américain a été active. A la Palestine occupée s’est ajouté le Liban, le Yémen outre la Syrie où l’armée sioniste s’est empressée, dans le sillage du changement de régime, d’annihiler les capacités militaires syriennes.