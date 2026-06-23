Financement des partis à la veille des législatives : L’Etat ouvre les cordons de la bourse

Cette mesure marque une nouveauté majeure pour ce scrutin, décidée par le gouvernement en réponse aux revendications de la GenZ Maroc pour une plus grande ouverture politique aux jeunes. L’aide financière vise à encourager la compétition électorale, réduire les coûts de campagne et promouvoir une égalité des chances entre les différents acteurs en lice.

La mise en œuvre de ce dispositif sera assurée par les ministères de l’Intérieur, de la Justice, et de l’Économie et des Finances, dans le cadre de leurs compétences respectives. Cette coordination est destinée à garantir la distribution des fonds conformément à la réglementation et aux procédures légales.

Par ailleurs, le ministère de l’Intérieur a précise, dans un communiqué, que les commissions administratives, réunies sous la présidence de magistrats au sein des différentes communes et arrondissements du Royaume entre le 15 et le 21 juin 2026, ont procédé à l’examen des nouvelles demandes d’inscription ainsi que des demandes de transfert d’inscription. Elles ont également effectué les radiations prévues par la législation en vigueur et corrigé les erreurs matérielles relevées dans les listes électorales.

La même source indique que ces commissions ont déposé, dans la matinée du lundi 22 juin 2026, les tableaux contenant les résultats de leurs délibérations auprès des bureaux des autorités administratives locales ainsi que des services des communes et arrondissements concernés. Cette démarche vise à permettre aux citoyens de consulter ces documents du 22 au 28 juin courant, durant les horaires officiels de travail.

Le ministère a également mis à la disposition des électeurs un service de consultation des données personnelles figurant dans ces tableaux via le portail électronique dédié aux listes électorales générales, accessible tout au long de la même période.

Dans ce contexte, l’Intérieur invite les citoyennes et les citoyens concernés à faire valoir leur droit de recours devant la juridiction compétente si leur demande d’inscription ou de transfert d’inscription a été rejetée, ou s’ils constatent que leur nom a été radié des listes électorales en dehors du cadre légal. Et souligne que les recours peuvent être introduits du 22 au 28 juin 2026, en parallèle de la période de dépôt des tableaux.

Le ministère rappelle enfin que les commissions administratives seront chargées, conformément aux dispositions légales en vigueur, de statuer définitivement sur les listes électorales générales et d’en arrêter la version finale le 10 juillet 2026, en prélude aux prochaines élections législatives.