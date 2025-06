Réunion du CDH à Genève : Le Maroc bataille sur les droits de l’homme au Sahara : Plusieurs pays le soutiennent...

Dans une déclaration prononcée par Omar Zniber, ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l’Office des Nations unies à Genève, le groupe a mis en avant l’interaction « constructive, volontaire et profonde » du royaume avec le système des droits de l’Homme de l’ONU.

« Le Maroc s’est engagé, depuis de nombreuses années dans une interaction constructive, volontaire et profonde avec le système des droits de l’Homme des Nations unies, en particulier le bureau de la Haut-commissaire aux droits de l’Homme (HCDH), pour la promotion et le respect des droits de l’Homme sur l’ensemble de son territoire », a affirmé le diplomate dans cette déclaration, au titre du point 2 de l’ordre du jour de la session qui porte sur l’interaction avec le HCDH.

Dans ses résolutions sur la question du Sahara, a-t-il rappelé, le Conseil de sécurité de l’ONU se félicite du rôle joué par les Commissions nationales et régionales des droits de l’Homme à Dakhla et Laâyoune et de l’interaction entre le royaume et les mécanismes relevant des procédures spéciales du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU.

Dans sa déclaration, le groupe se félicite, par ailleurs, de l’ouverture, par de nombreux pays, de consulats généraux dans les villes de Dakhla et Laâyoune. A cet égard, il réaffirme son soutien aux efforts visant la relance du processus politique exclusivement onusien sur la base du format consacré lors des deux tables rondes de Genève, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité, notamment 2756 du 31 octobre 2024.

« La résolution de ce différend régional contribuera à concrétiser les aspirations légitimes des peuples africains et arabes en matière d’intégration et de développement, objectif que le Maroc continue de viser et pour lequel il déploie des efforts sincères et continus », a relevé l’ambassadeur.