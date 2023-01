Résistance palestinienne et libanaise: Des messages à Tel-Aviv…

Dans le cadre de ses efforts pour renforcer la puissance de ses missiles, la Résistance palestinienne a procédé, dimanche 1er janvier, à un tir d’essai d’un nouveau missile vers la Méditerranée depuis la côte de Gaza, a rapporté l’agence de presse palestinienne Shehab.

Ces dernières années, les groupes de la résistance palestinienne de la bande de Gaza ont mené périodiquement des essais de missiles depuis la côte de Gaza afin d’augmenter leurs forces militaires et de maintenir leur préparation pour une éventuelle guerre contre Israël.

Le régime sioniste a reconnu que depuis 2014, le mouvement Hamas avait tiré plus de 2 000 missiles d’essai vers la mer Méditerranée. Le Hamas et d’autres groupes de la Résistance semblent prêts pour une nouvelle confrontation similaire à l’agression de 2021 contre la bande de Gaza, avec les possibilités croissantes du nouveau gouvernement israélien de commettre d’éventuelles provocations dans la ville d’Al-Qods.

Selon le journal qatari Al-Araby Al-Jadeed, le chef du mouvement Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, lors d’un entretien avec le service de renseignement des Brigades Al-Qassam, branche militaire du Hamas, a déclaré que l’année 2023 apporterait avec elle une véritable confrontation avec l’occupation et ce, avec la montée au pouvoir du gouvernement israélien d’extrême droite, dirigé par Benjamin Netanyahu.

Ismaïl Radwan, commandant du Hamas, a également déclaré dans une interview à Al-Araby Al-Jadeed, que la formation d’un gouvernement israélien, le plus extrémiste de l’histoire de l’occupation, conduirait à une accélération du rythme de la colonisation et à une tentative de changer l’identité de la mosquée Al-Aqsa et de la judaïsation de la ville d’Al-Qods.

I.Radwan a souligné que des dossiers tels que les prisonniers de guerre et l’incitation contre les Palestiniens dans les territoires de 1948 feraient partie des défis qui se profileront à l’horizon au cours de l’année 2023, sans compter des menaces concernant la division temporelle et spatiale de la mosquée Al-Aqsa, qui plongerait la région dans le conflit.

Pour faire face à ces défis, le chef du Hamas a mis l’accent sur l’unité nationale et la fin des divisions pour affronter l’occupation ajoutant que l’Autorité palestinienne devrait prendre des mesures pratiques pour arrêter la coordination sécuritaire, se désengager de l’approche émanant des accords d’Oslo et convenir d’une stratégie nationale globale de confrontation avec l’occupation.

Quant à la Résistance palestinienne à Gaza, il a souligné que l’unité de coordination doit être renforcée entre les formations militaires en Cisjordanie pour empêcher le gouvernement israélien de mettre en œuvre ses plans.

Au Liban, avec le nouvel an 2023, la Résistance islamique, bras armé du Hezbollah, a adressé un message vidéo à l’entité sioniste dans lequel ses combattants simulent une incursion dans la région palestinienne d’al-Jalil (Galilée). Intitulée « Nous le promettons… Nous le pourrons… Nous franchirons », la vidéo est une simulation d’une opération destinée à franchir la frontière entre le Liban et la Palestine occupée en direction d’al-Jalil (Galilée).

Elle s’ouvre par une phrase s’inspirant du Saint Coran « Au nom du Maitre de la conquête éclatante », puis par les images d’un résistant foulant des pieds une toile d’araignée. De quoi rappeler les propos tenus par le patron du Hezbollah au lendemain du retrait israélien du sud du Liban en mai 2000. « Israël est plus fragile que la toile d’araignée » avait entonné alors Hassan Nasrallah. A plusieurs reprises, ce dernier avait laissé entendre que la résistance peut entrer en Galilée.

La vidéo montre quelques résistants à la manœuvre pour faire exploser le mur en béton armé qui sépare le Liban de la Palestine occupée, érigé en 2006 sur plusieurs centaines de km. Une fois une brèche ouverte dans le mur, les résistants simulent une incursion au nord de la Palestine occupée où ils s’attaquent à tout ce qu’ils rencontrent sur le chemin. Des tirs de feu visent spécifiquement l’Etoile de David.