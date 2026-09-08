Rentrée scolaire : Priorité au préscolaire dans le rural

Le nombre de nouveaux élèves qui devraient intégrer la première année de l’enseignement primaire public s’élève, quant à lui, à plus de 533.000, a ajouté la même source. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du ministère visant à généraliser l’enseignement préscolaire, considéré comme un levier essentiel pour améliorer la qualité du système éducatif, notamment en milieu rural, plus de 37.000 salles de classe dédiées au préscolaire ont été aménagées dans les établissements primaires publics, soit une augmentation de 1.700 salles supplémentaires, afin d’accueillir plus de 650.000 nouveaux enfants. Cette évolution représente une progression de 7,7 % par rapport à l’année précédente, tandis que le milieu rural a enregistré un taux de progression de 6,5 %, a poursuivi le ministère, notant que le taux de scolarisation dans ce cycle devrait atteindre 90 %, avec un encadrement assuré par plus de 37.000 éducateurs.

Parallèlement au lancement de l’année scolaire 2026-2027, le ministère a lancé la campagne nationale « Mon premier pas » pour l’inscription des enfants à l’enseignement préscolaire, dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre des orientations nationales visant à généraliser le préscolaire, conformément aux dispositions de la loi-cadre n° 51.17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique et de la loi n° 59.21 relative à l’enseignement scolaire. Cette campagne vise, ajoute la même source, à sensibiliser davantage les familles à l’importance de l’enseignement préscolaire, considéré comme une étape fondamentale et obligatoire dans le parcours scolaire de l’enfant, et à les encourager à inscrire leurs enfants dès l’âge de quatre ans. Elle doit ainsi contribuer à élargir l’accès à ce cycle, à consacrer les principes d’équité et d’égalité des chances et à renforcer l’éducation inclusive au profit de tous les enfants.

La rentrée scolaire 2026-2027 constitue une étape importante dans la mise en œuvre des programmes de la Feuille de route 2022-2026, qui instaure une dynamique effective de transformation de l’école publique, grâce à la mobilisation de l’ensemble des acteurs et partenaires du système éducatif. Cette dynamique devrait accélérer le processus d’élargissement et d’institutionnalisation du nouveau modèle pédagogique de l’école marocaine.

Le nombre total des écoles pionnières au primaire a atteint 6.753 établissements, soit 2.125 écoles primaires supplémentaires par rapport à l’année précédente, avec un encadrement assuré par 105.000 enseignants, a fait savoir le ministère. Le nombre total d’élèves dans ces établissements devrait dépasser 2,643 millions, soit environ 744.000 élèves supplémentaires. S’agissant des collèges pionniers, leur nombre a atteint, au titre de l’année scolaire 2026-2027, 1.358 établissements, soit 572 collèges supplémentaires par rapport à l’année précédente, avec un encadrement assuré par 33.800 enseignants. Le nombre total d’élèves dans ces établissements devrait dépasser 1,095 million, soit environ 390.000 élèves supplémentaires.

Compte tenu du rôle essentiel des écoles de la deuxième chance dans la lutte contre le décrochage scolaire, le nombre de bénéficiaires de leurs services devrait atteindre environ 40.000 élèves, soit un taux de progression avoisinant 74 %, dont 35.000 élèves dans les écoles de la deuxième chance « nouvelle génération ».

Concernant les internats au titre de la nouvelle année scolaire, 27 nouveaux établissements ont été ouverts, portant leur nombre total à l’échelle nationale à 1.176, au bénéfice de plus de 126.000 élèves, dont plus de 71.000 filles. De même, 288 nouveaux établissements seront ouverts, comprenant 117 écoles primaires, 24 écoles communautaires, 100 collèges et 71 lycées.