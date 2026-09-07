Massacres israéliens dans le sud-Liban : Qui empêche le Hezbollah de riposter ?

Après minuit, l’aviation de chasse israélienne a ciblé un immeuble de trois étages à proximité du rond-point « Al-Chiou’iyyeh », le détruisant entièrement. Les équipes de secours ont extrait des décombres 9 martyrs, dont 3 enfants et deux femmes. La municipalité de Kfar Remmane a déploré la perte de son employée municipale Zahraa Ayoub , tombée en martyre avec les membres de sa famille suite au raid israélien ayant ciblé leur domicile pendant la nuit.

Par ailleurs, un drone israélien a visé un véhicule civil dans la même localité, entraînant la mort de deux secouristes des Scouts Al-Rissala.

À Nabatieh, la zone de Douhat Kfar Remman a fait l’objet de tir d’artillerie israélien intermittent, tandis que des pilonnages d’artillerie ont ciblé la locmondealité de Bani Hayyan dans le district de Marjayoun.

Dans le district de Tyr, l’aviation de guerre israélienne a mené un raid ciblant Wadi Zibqine en direction de la localité de Chihine.

Les avions de chasse israéliens ont également mené une série d’attaques par des raids visant la ville de Nabatieh et la localité de Nabatieh el-Faouqa, dimanche soir.

Selon le ministère de la Santé publique, le bilan cumulé de l’agression israélienne depuis le 2 mars jusqu’au 6 septembre s’élève à 4 362 martyrs et 12 378 blessés, portant ainsi le bilan total de l’agression depuis le 8 octobre 2023 jusqu’à ce jour à 8 929 martyrs et 30 614 blessés.

Nabih Berri, président du Parlement libanais, a affirmé que l’occupation israélienne persiste à transformer le Sud-Liban, sa population et ses biens en un « bureau de vote par le sang » dans le cadre d’une course électorale où les dirigeants israéliens rivalisent à qui tuera et détruira le plus. Dans un communiqué publié en réaction à la poursuite des agressions israéliennes, le leader chiite a condamné l’effusion de sang civil et la continuation de ce qu’il a qualifié de guerre d’extermination, estimant que la nature et l’ampleur de ces crimes relèvent du terrorisme d’État.

Rappelant le ciblage d’enfants, de femmes et de civils à Mayfadoun, Ramadiyeh, Maydoun et Arabsalim, la destruction de l’hôpital Ghandour à Nabatieh al-Fawqa et la frappe contre la direction du ministère des Finances à Nabatieh, en plus de la poursuite des destructions dans les districts de Nabatieh, Marjayoun, Bint Jbeil et Tyr, il a insisté sur le fait que la poursuite de ces agressions prouve que l’entité sioniste n’a respecté aucune formule de cessez-le-feu et qu’elle s’est « affranchie de toutes les règles, accords et ententes ».

Il a enfin rappelé que ce qui se passe au Sud relève d’une responsabilité internationale exigeant une intervention urgente pour stopper la guerre, tout comme d’une responsabilité nationale imposant à l’ensemble des parties de se tenir aux côtés du Sud, de considérer sa cause comme celle de tous les Libanais et de le défendre pour défendre le Liban, adressant ses condoléances pour les martyrs et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

Le Mufti Ahmad Qabalan a déclaré quant à lui que « ce qui se passe au Sud est catastrophique au niveau de la gestion du pays par le pouvoir, de la souveraineté, du peuple et du concept national de l’État ». Dans un communiqué publié lundi, il a affirmé qu’il s’agit d’« une guerre existentielle à l’échelle de la région, de ses États, de ses choix et des exigences de sa survie politique et souveraine ». Et d’ajouter que « le pouvoir actuel s’isole de son peuple, de ses fronts et de ses causes souveraines, sous l’impulsion d’une faction agissant selon les agendas opportunistes américains et d’une manière qui contredit l’essence même de la légitimité du pouvoir national et de ses pactes ».

S’adressant « au pouvoir et à quiconque est concerné », il a averti que « les projets d’étouffement, de chantage politique et la collaboration avec Washington et Tel-Aviv pour liquider toute une communauté ne passeront pas, même si le Moyen-Orient tout entier devait brûler. Dans cette phase décisive, notre choix reste la résistance existentielle, le sacrifice national, la fermeté absolue, le partenariat historique et la force souveraine populaire ».

Cheikh Qabalan a souligné que « la Résistance est notre choix majeur et le titre de notre engagement national, car l’alternative est inexistante et la faction politique qui dirige l’État cherche à liquider le Sud, la Banlieue sud et la Bekaa dans une logique de soumission totale envers l’accord tripartite et ses annexes sécuritaires, lesquelles placent le pays au bord d’un précipice sans précédent dans l’histoire du Liban ». Et de conclure que « le Sud, avec tout ce qu’il incarne, restera le Sud à travers ses sacrifices existentiels, souverains et miraculeux. La population du Sud est la porte du Liban, le socle de sa souveraineté, le titre de son existence et de son édification ; sans le Sud, il n’y a ni État, ni légitimité, ni partenariat national, ni pouvoir exécutif, ni existence pour le Liban ».