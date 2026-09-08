Exportation de myrtilles : La Finlande investie

Entre juillet 2025 et juin 2026, la Finlande a importé 657 tonnes de myrtilles fraîches marocaines, pour une valeur dépassant les 6 millions d’euros. Ce volume représente une multiplication par 7,5 par rapport aux expéditions marocaines des cinq dernières années et dépasse de 12,5 fois le précédent record établi en 2017/18.

Cette hausse intervient alors que la demande finlandaise de myrtilles continue de croître pour la troisième année consécutive.

Les exportations marocaines ont commencé à pénétrer le marché finlandais en février, aux côtés de la production espagnole, après une reprise en janvier des importations en provenance du Pérou, du Chili et des Pays-Bas. En mars, la part de marché du Maroc a atteint plus de 32 %, avec un pic de 180 tonnes expédiées en mai.

Selon EastFruit, la qualité supérieure des produits, des prix compétitifs et une logistique efficace ont permis au Maroc de multiplier par quarante ses expéditions par rapport à l’année précédente, enregistrant ainsi la plus forte croissance parmi les fournisseurs de myrtilles à la Finlande.

À la fin de la saison commerciale, le Maroc s’était hissé au deuxième rang des fournisseurs de la Finlande, avec une part de marché de 16,2 %, renforçant ainsi sa présence sur le marché nord-européen. Cette performance s’inscrit dans une tendance plus large de progression marocaine dans la région durant la même période. Le Maroc a doublé ses exportations directes de tomates vers la Finlande et est devenu le premier fournisseur de framboises et de mûres en Norvège, consolidant davantage sa position sur le marché des fruits et légumes en Europe du Nord.