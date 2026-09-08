Exploration minière : Quête de titane dans le sud

Une phase opérationnelle est prévue au cours du troisième trimestre 2026, selon les informations communiquées par Steadright Critical Minerals. Les résultats issus de cette campagne pilote pèseront directement sur la suite du développement du projet et sur l’éventuelle mise en place d’une exploitation commerciale.

Beach One dispose déjà d’une autorisation minière, mais l’entrée dans une phase de développement industriel suppose désormais de répondre à une série de questions techniques et économiques.

Le traitement des sables minéralisés permettra notamment d’évaluer les performances des technologies utilisées, les taux de récupération des différents minéraux lourds ainsi que les conditions dans lesquelles ces procédés pourraient être déployés à une plus grande échelle. Cette étape constitue ainsi un changement de nature pour le projet. Après l’identification et l’évaluation de la ressource, l’heure est désormais à la démonstration de sa capacité à être effectivement valorisée dans des conditions compatibles avec une exploitation industrielle.

La décision d’aller plus loin dépendra donc des résultats produits par l’installation pilote. Dans l’industrie minière, la présence d’une ressource géologique ne suffit pas, à elle seule, à garantir la naissance d’une mine. Encore faut-il démontrer que cette ressource peut être extraite et traitée avec des rendements et des coûts permettant d’assurer la viabilité d’un projet commercial.

Le développement de Beach One repose également sur une architecture financière et opérationnelle particulière. NSM Capital SARL détient 32 % du projet dans le cadre d’un mécanisme de « carried interest », lui permettant de conserver cette participation sans avoir à supporter les dépenses futures d’exploration et de production prévues dans l’accord. Pour Steadright, la participation économique effective correspondant à cette quote-part est évaluée à environ 24,5 %.

Le dispositif prévoit par ailleurs que le partenaire public associé au projet assume plusieurs composantes importantes de l’investissement nécessaire au développement de l’installation pilote. Celui-ci doit notamment prendre en charge les coûts liés à sa planification, à sa conception et à la réalisation des travaux permanents. Les équipements de traitement, les technologies minières et les systèmes nécessaires à l’exploitation des sables minéralisés doivent également être fournis dans le cadre de ce partenariat.

Pour l’opérateur canadien, cette répartition des responsabilités permet de réduire les besoins financiers directs liés à la phase de démonstration tout en accélérant la mise à l’épreuve industrielle du projet.

L’intérêt de Beach One réside notamment dans la présence de sables à minéraux lourds contenant du dioxyde de titane, une matière première utilisée dans de nombreuses activités industrielles. Le projet s’inscrit dans un périmètre plus vaste détenu à travers NSM Capital, qui dispose de douze permis d’exploration couvrant une superficie totale de 192 kilomètres carrés.

À l’échelle internationale, la recherche de nouvelles sources de minéraux considérés comme stratégiques s’intensifie, alors que les chaînes d’approvisionnement restent fortement concentrées dans certaines régions du monde, particulièrement pour les capacités de transformation et de raffinage.