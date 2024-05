Rendant hommage à E. Raïssi : H. Nasrallah promet des surprises à Tel-Aviv

Répondant au Premier ministre de l’entité sioniste qui a prétendu détenir des plans surprenants à l’encontre du Liban, « je tiens à dire à Netanyahu que la résistance libanaise vous a surpris le 8 octobre. Tous les médias ne s’attendaient pas à ce que le Hezbollah ouvre le front. Le Hezbollah vous a surpris. Et le Yémen vous a surpris, d’avoir participé malgré l’embargo après une guerre de 8 années. Et l’Iran aussi vous a surpris en ripostant à l’assassinat dans le consulat à Damas. C’est nous qui devrions parler de surprises. C’est de notre part que vous devriez vous attendre à des surprises », a martelé H. Nasrallah lors d’une cérémonie d’hommage au président iranien Ebrahim Raïssi, au ministre des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian et à leurs compagnons tombés en martyre, dimanche 19 mai, lors du crash de leur hélicoptère, dans le nord-est de l’Iran. « Nous, dans la résistance, avons étudié toutes vos démarches, nous ne serons donc pas trompés par votre hypocrisie, et notre résistance continuera à soutenir Gaza », a-t-il ajouté.

Le chef du Hezbollah qui a rendu un vibrant hommage à E. Raïssi et à ses multiples réalisations sur les plans économique, social et diplomatique, il a tenu à passer un message qui en dit long sur l’engagement iranien dans la lutte pour la libération du peuple palestinien. « À tous les ennemis qui attendent que l’Iran faiblisse et abandonne la Palestine et la résistance, nous leur disons vous vivez dans l’illusion. L’Iran restera le plus fort soutien dans ce monde aux côtés de la Palestine et des mouvements de la résistance », a affirmé, vendredi 24 mai, H. Nasrallah.

L’Iran soutient les mouvements de la résistance « avec de l’argent, des armes, et en fournissant de l’expertise et de l’expérience », a-t-encore souligné tout en faisant grand cas de l’implication d’E. Raïssi qui « croyait fortement en la cause palestinienne et avait une grande hostilité envers l’ennemi sioniste ». Rappelant que lengagement d’E. Raïssi à cet égard a été très important, il a indiqué aussi que le défunt était assisté dans cette mission par Hossein Amir Abdollahian, ministre « connu pour son amour et son soutien à la Résistance ». « M.Abdollahian s’est rendu à plusieurs reprises au Liban et avait un grand amour pour le Liban, la Palestine et les mouvements de la résistance. Nous avons vu de M. Raïssi et de M. Abdollahian tout l’amour et le soutien, et l’une de leurs qualités les plus importantes était la modestie extrême. Leur amour et leur esprit était avec les pauvres, les démunis et les opprimés », avait-il encore mis en relief. Voilà pourquoi les funérailles de ces martyrs « étaient les troisièmes plus importantes de l’histoire de l’humanité après celles de l’imam Khomeini et du martyr Qassem Soleimani. »

Concernant le Déluge d’Al-Aqsa, « nous sommes déjà au 8ème mois de l’agression israélienne contre Gaza et les Israéliens eux-mêmes au pouvoir et dans l’opposition disent que ce que l’entité sioniste a vécu au cours de ces mois est sans précédent depuis 76 ans. L’ennemi reconnaît les souffrances extrêmes auxquelles il est confronté et reconnaît son impuissance et son échec », a relevé H. Nasrallah. Échec qui s’exprime à l’aune de la reconnaissance par certains pays européens de l’État de Palestine, « et cela ouvrira la porte à d’autres pays », outre la comparution d’Israël devant la CPI et l’émission des mandats d’arrêts contre Netanyahu et Gallant. Le leader du Hezbollah n’a pas manqué non plus de remercier « tous les professeurs et universitaires du monde entier qui ont agi en faveur de Gaza. Les manifestations dans les universités du monde et hier devant le Congrès américain démontrent l’ampleur des sentiments humains éveillés par le Déluge d’Al-Aqsa ».