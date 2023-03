« Qatargate » fait des petits : Après le PE, des soupçons planent sur la CE

L’instance a demandé à Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, d’apporter « des clarifications sur les règles en mesure afin de déterminer s’il n’y a pas de conflit d’intérêts lorsque les voyages d’affaires sont payés par des tiers », lit-on lundi dans un tweet du Médiateur.

« Cette requête fait suite aux révélations concernant différents déplacements entre 2015 et 2021 du directeur général du département des transports de la Commission (DG MOVE), Henrik Hololei, aux frais du gouvernement qatari ou d’organisations proches de celui-ci. Or cette direction générale de l’institution européenne était impliquée dans la négociation d’un accord de transport aérien entre l’UE et le Qatar », indique la chaîne Euronews.

Cette requête s’imbrique donc dans le puzzle qui se reconstitue petit à petit alors que la justice belge poursuit ses enquêtes sur « un système présumé d’argent contre des faveurs impliquant plusieurs membres actuels et anciens du personnel du Parlement européen et auquel le Qatar et le Maroc seraient liés, ce que nient les deux pays », poursuit la même source.