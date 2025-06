Protection des consommateurs : BAM  à la manœuvre, guide dédié à la clientèle des établissements de crédit et organismes assimilés

Ce guide, disponible sur le site de BAM, présente les différentes actions initiées et mises en œuvre par la Banque centrale afin de favoriser la protection de la clientèle des établissements de crédit et organismes assimilés. Il est structuré autour de neuf questions, en lien notamment avec les exigences de BAM concernant la transparence et la disponibilité de l’information, les services bancaires, les actions entreprises pour garantir une concurrence saine dans l’intérêt du consommateur et le dépôt d’une réclamation contre mon établissement de crédit.

Il s’agit aussi de comment rester bien informé, des actions déployées pour favoriser l’inclusion financière des personnes en situation de handicap, de l’encadrement de BAM du respect de l’éthique au niveau de la relation banques/clients, des mesures initiées par BAM afin d’assurer la confidentialité des données personnelles des clients des établissements bancaires et de la protection de leurs avoirs et des services que BAM peut accorder directement à la clientèle bancaire.

“Bank Al-Maghrib inscrit la protection de la clientèle bancaire au cœur de ses préoccupations. Il s’agit de promouvoir une relation saine et équilibrée entre les établissements de crédit et organismes assimilés ‘ECOA’et leur clientèle et d’établir un climat de confiance propice au développement de l’inclusion financière”, lit-on sur le guide. Au cours des deux dernières décennies, des progrès substantiels ont été accomplis dans ce domaine. Diverses problématiques ont été encadrées par des réglementations de Bank Al-Maghrib notamment en lien avec le traitement des réclamations, la clôture de comptes, la délivrance de mainlevées sur garanties ou encore la mobilité bancaire. En parallèle, l’Institution a mené des actions de sensibilisation, d’éducation financière et d’information des usagers des services bancaires. Bank Al-Maghrib continue de prendre les initiatives idoines pour répondre aux enjeux de protection de la clientèle des établissements de crédit et organismes assimilés induits en particulier par le développement de nouveaux paradigmes.