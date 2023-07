Présidentielle au Gabon : A. Bongo dans la course

Un discours solennel d’A. Bongo en présence de son épouse devant des ouvriers de la zone économique spéciale de Nkok, à une vingtaine de kilomètres de Libreville, capitale du Gabon. Et une annonce très attendue, celle de sa candidature à la présidentielle du 26 août prochain. « J’annonce officiellement aujourd’hui, je suis candidat », a déclaré Ali Bongo. « Je sais qu’ensemble, ensemble, tous ensemble, unis par la volonté de Dieu, nous gagnerons », a ajouté le chef de l’État. « Candidat pour poursuivre le travail. Candidat pour amener le Gabon plus loin, beaucoup plus loin. Candidat pour gagner la bataille économique. Candidat pour gagner la bataille du travail. Candidat pour gagner la bataille du changement », a souligné A. Bongo.

Au Gabon, Alexandre Barro Chambrier, un des poids lourds de l’opposition, a été choisi, dimanche après-midi, pour représenter son parti à l’élection du 26 août. Le Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM) s’est réuni en congrès extraordinaire et vient de le désigner. Un meeting doit être organisé dans l’après-midi pour annoncer cette candidature à ses partisans. Économiste de formation, député pendant une décennie, A.B. Chambrier a été plusieurs fois ministre sous Omar Bongo puis durant le mandat d’A.Bongo où il avait obtenu le portefeuille du Pétrole. Il était passé dans l’opposition en 2016.