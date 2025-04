Politique publique : Partenariat entre le HCP et le ministère de l’Industrie et du commerce. Pour l’échange de données

Cette convention constitue une feuille de route opérationnelle pour harmoniser les échanges d’informations, faire évoluer les méthodes d’enquête et promouvoir une meilleure compréhension des dynamiques économiques. Visant à soutenir la prise de décision basée sur des données fiables et actualisées, tout en accompagnant le développement industriel du Royaume, ladite convention prévoit notamment la mise en œuvre d’enquêtes spécifiques, l’échange de données ainsi que la réalisation d’études conjointes pour appuyer les stratégies industrielles et promouvoir l’investissement.

Dans une déclaration à cette occasion, C. Benmoussa a mis en avant le rôle du HCP dans la fourniture d’indicateurs fiables, soulignant que ce partenariat permettra de mieux cerner l’évolution du tissu industriel national et de répondre aux besoins en information des différents acteurs économiques. Ce cadre de coopération, a-t-il poursuivi, permettra de structurer la collecte, l’analyse et l’exploitation des données, dans un esprit de respect de l’indépendance institutionnelle et au service de la qualité des politiques publiques. : « À travers cette convention, nous plaçons la donnée au centre de l’action publique dans les secteurs de l’industrie et du commerce », a-t-il ajouté.

De son côté, R. Mezzour a insisté sur l’importance de disposer de données statistiques précises pour élaborer des politiques publiques efficaces, saluant la collaboration avec le HCP comme un levier stratégique pour le suivi et l’évaluation des performances industrielles. Il a indiqué que les deux parties vont travailler en commun, en mobilisant les compétences et capacités du HCP, afin de produire des données plus fiables, disponibles à temps et en plus grande quantité, en vue d’améliorer la conduite des politiques publiques et d’en accélérer la mise en œuvre. La signature de cette convention confirme la volonté commune du HCP et du ministère de l’Industrie et du Commerce d’établir une coopération étroite au service du développement économique et social du Royaume.

Airbus : L’acquisition du site de Spirit AeroSystems au Maroc finalisée

Airbus a officialisé ce lundi l’acquisition de plusieurs sites de production de Spirit AeroSystems, dont celui de Casablanca où sont fabriqués des composants pour l’A321 et l’A220, dans le cadre d’une opération stratégique visant à stabiliser l’approvisionnement de ses programmes d’avions, dont les A350 et A220.

L’accord couvre également des sites aux États-Unis, en France, en Irlande du Nord et en Écosse, et s’accompagne d’une indemnisation de 439 millions de dollars et d’une ligne de crédit de 200 millions pour soutenir Spirit. La finalisation de l’opération est attendue au troisième trimestre 2024.