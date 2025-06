Pas d’Aïd Aldha pour les Gazaouis : 42 martyrs depuis l’aube...

L’armée d’occupation israélienne a reconnu la mort de 4 militaires et de 5 autres blessés dans une embuscade de la résistance palestinienne à Khan Younes au sud dans la bande de Gaza. Il s’agit d’un sergent-major du commando Maglan, et un sergent-chef de l’unité de génie de combat Yahalom.

Selon les médias israéliens, les soldats sont entrés vers 6h00 du matin dans un bâtiment piégé à la recherche d’éventuels tunnels lorsqu’il a explosé 5 minutes plus tard, provoquant son effondrement. Il a fallu 6 heures pour évacuer les cadavres et les corps des soldats, sous une couverture aérienne et de bombardement d’artillerie.

Des médias palestiniens ont indiqué que des accrochages violents ont eu lieu pendant l’opération d’évacuation. La radio israélienne a rapporté que les forces israéliennes avaient pris toutes les mesures de précaution nécessaires avant d’investir le bâtiment. Elles y ont dépêché des drones de reconnaissance, des chiens policiers, des bulldozers et des équipements de génies destinés à détecter les engins piégés sans parvenir à le faire. Le brigadier général Effie Defrin, porte-parole de l’armée israélienne, a expliqué qu’il n’y avait parfois « pas d’autre choix » que d’entrer dans des bâtiments de la bande de Gaza pour les inspecter.

Qualifiant cette journée de « triste et difficile », Benjamin Netanyahu a déclaré que les soldats tombés au combat avaient donné leur vie pour « vaincre le Hamas et à ramener nos otages ». Dans un premier bilan, l’armée d’occupation avait fait état de 5 morts et 12 blessés avant de le revoir à la baisse. 8 soldats ont été tués en 3 jours, pendant cette semaine en cours, ont rapporté les médias israéliens, selon lesquels cette semaine a été « la plus difficile pour l’armée depuis décembre 2024 ».

Selon le quotidien israélien Haaretz, depuis la reprise de l’offensive terrestre en mars 2025, 17 militaires israéliens ont péri dans la bande de Gaza. Ce qui porte à 866 tués depuis le 7 octobre 2023, selon les chiffres officiels. L’armée d’occupation israélienne a reconnu une grave pénurie de plus de 10 000 soldats, dont environ 6 000 dans les unités de combat,

Les Brigades al-Qods du Jihad islamique ont assuré vendredi avoir réalisé une opération conjointe avec les Brigades al-Qassam du Hamas contre un centre de commandement des forces d’occupation dans l’entourage de la salle Kanda au sud-est de Khan Younes en le pilonnant au moyen « d’obus de mortier de lourd calibre ». Elles ont aussi indiqué avoir fait exploser deux véhicules militaires à l’aide d’engins hautement explosifs plantés au préalable dans la périphérie de Kaf al-Qarara au nord de Khan Younes, et dans la rue Jemmayzeh dans la localité al-Qarara.En sus, elles ont diffusé les images d’une opération précédente contre des véhicules militaires infiltrés au nord-ouest de Beit Lahia à l’aide « d’un engin hautement explosif de type Thaqeb ».

Un député du Likoud, présidé par le Premier ministre israélien, a indiqué « qu’Israël soutient un groupe bédouin visant à saper le pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza ». Dans une interview accordée à la Douzième chaîne, ce député a déclaré que « le soutien d’Israël à un groupe armé local n’est pas sans précédent », rappelant « l’expérience de l’Armée du Liban-Sud (ANL) », précisant que « l’objectif est de saper avec succès le pouvoir du Hamas, tant militaire que civil ».

Un commentateur politique de la chaîne Kan a indiqué « qu’il y a deux mois, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a approuvé une opération secrète visant à armer des groupes locaux dans la bande de Gaza », et que « la volonté d’Israël, derrière cette décision, est de constituer une contre-force au Hamas, et que cette contre-force œuvre pour Israël et contre le Hamas ».

Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité nationale de la bande de Gaza a estimé que « l’annonce par l’occupation de son soutien et de la formation de gangs dans la bande de Gaza pour semer le chaos, voler l’aide humanitaire et commettre des crimes constitue une reconnaissance officielle de sa responsabilité dans le vol d’aide humanitaire et les actes de chaos dans la bande ». il a appelé le peuple palestinien, « avec toutes ses familles, ses clans et ses composantes, à s’unir aux côtés des forces de sécurité et de police pour contrecarrer les plans dangereux de l’occupation et protéger la sécurité de notre société en affrontant un groupe qui s’est vendu à l’occupation ».

Commentant les révélations de Avigdor Lieberman, ancien ministre israélien de la Guerre, concernant l’armement par Tel-Aviv de « milices criminelles » dans la bande de Gaza, le Hamas a estimé que « l’occupation supervise le chaos, la famine et le vol d’aide humanitaire dans la bande ». Dans un communiqué, il a relevé que « les déclarations de Lieberman révèlent une vérité accablante et dangereuse : l’armée d’occupation israélienne arme des bandes criminelles dans la bande de Gaza, dans le but de créer un état d’insécurité et de chaos social, et de promouvoir les plans de l’occupation visant à provoquer la famine et à voler systématiquement l’aide humanitaire ». « Cet aveu confirme que l’armée d’occupation israélienne ne se contente pas de bombardements et de massacres, mais organise et finance directement des opérations de vol et de famine par l’intermédiaire de ces bandes collaboratrices, dans le but de briser la volonté du peuple palestinien et d’influencer son environnement de résistance », ajoute la même source. Tout en soulignant que « ces bandes, qui ont fait profession de trahison et de vol, opèrent sous la supervision directe des forces de sécurité sionistes », affirmant qu’elles sont « des outils bon marché entre les mains de

Le Mouvement des Moudjahidines a considéré que « la reconnaissance par Israël de la fourniture d’armes par l’armée ennemie à certains gangs déviants confirme les efforts malveillants de Netanyahu et de son gouvernement fasciste pour semer le chaos et la destruction dans la bande de Gaza, renforcer le siège et mettre en œuvre une lâche politique de famine ». Et affirmé que le peuple palestinien « rejettera tous les gangs déviants qui ont accepté d’être les pions de l’occupant et de l’aider aux dépens de notre peuple, tué par cet ennemi criminel ». Il a mis en garde contre « l’égarement et le fait de traiter avec ces groupes suspects, dont le sort sera le même que celui de tout traître et de toute personne humiliée ».