Pales éoliennes : “Aeolon” se lance à Nador

Lancé en présence du ministre Délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli et du Wali de la région de l’Oriental, Mouaad Jamai, ce nouveau centre de production sera le sixième de l’entreprise et le premier en dehors de la Chine, indique un communiqué d’Aeolon, notant qu’il devrait être opérationnel d’ici janvier 2025.

Le projet d’investissement est l’un des premiers projets ayant été approuvés lors de la Commission nationale des investissements, instaurée par la nouvelle charte de l’investissement, opérationnelle depuis mars 2023. Cette nouvelle installation sera la plus grande de ce type dans la zone euro-africaine, avec un investissement de 220 millions d’euros permettant de créer 3.300 emplois dans la région et contribuant ainsi au développement économique de Nador et de l’écosystème industriel énergétique national.

L’usine d’Aeolon à Nador sera équipée des technologies les plus avancées pour répondre aux besoins croissants de l’industrie éolienne de par le monde. Grâce à cette expansion stratégique, Aeolon renforcera sa position en tant que leader mondial dans la fabrication de pales éoliennes, tout en contribuant à la transition énergétique vers des sources d’énergie propres et créant ainsi un avenir plus durable et respectueux de l’environnement.

Cette cérémonie a été l’occasion de célébrer le partenariat fructueux entre Aeolon et le Maroc, et plus particulièrement la région de l’Oriental. Le démarrage des activités de production d’Aeolon en dehors de la Chine est une étape importante dans la recherche de l’excellence opérationnelle et l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise. Le Maroc a été choisi comme lieu d’implantation de cette nouvelle usine en raison de plusieurs facteurs déterminants. Tout d’abord, le pays offre une stabilité politique et économique remarquable, permettant à Aeolon de se concentrer pleinement sur ses activités de production. De plus, le Maroc dispose d’une main-d’œuvre hautement qualifiée et jeune, renforçant davantage la compétitivité de l’entreprise. Aeolon est convaincu que cette expansion en dehors de la Chine permettra d’améliorer considérablement l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement du secteur, réduisant ainsi les coûts logistiques associés aux pales d’éoliennes grâce à la situation géographique stratégique du Maroc. L’entreprise est enthousiaste à l’idée de continuer de collaborer avec les acteurs nationaux du secteur des énergies renouvelables et de contribuer à la croissance durable de l’industrie éolienne au Maroc.