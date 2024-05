Lorsque le leader du Hezbollah joue aux oracles : La guerre contre les Palestiniens précipite Israël vers sa perte…

Dans un discours prononcé lundi 13 mai, lors d’une cérémonie pour célébrer la commémoration annuelle du martyre du commandant de la Résistance islamique, haj Moustafa Badreddine, Sayed Hassan Nasrallah a évoqué deux options devant l’entité sioniste, alors que la guerre israélienne contre la bande de Gaza entame son 8eme mois. « D’après notre évaluation, l’ennemi est devant deux options : soit il accepte la proposition de cessez-le-feu des médiateurs qui a été admise par le Hamas, ce qui constitue une défaite. Soit il poursuit cette guerre d’usure qui le dévore », a-t-il relevé.

Il a qualifié la guerre de Gaza de « bataille historique qui réalise un exploit historique et réel ». Et assuré que l’un des objectifs de l’axe de la résistance réalisé consiste à « ressusciter la cause palestinienne et de rappeler les droits du peuple palestinien ».

« Aujourd’hui, la cause palestinienne est devenue la première cause dans le monde », a-t-il affirmé rappelant que les dirigeants arabes en étaient arrivés auparavant « à signer les certificats de mort de la cause palestinienne, en rejoignant les démarches de normalisation avec l’ennemi sioniste » parrainées par les USA.

Evoquant les manifestations et les protestations dans le monde, notamment dans les pays occidentaux, il a fait remarquer qu’elles ont irrité et l’establishment sioniste et l’administration américaine. L’opération « Déluge d’al-Aqsa ainsi que la persévérance et le sang des enfants et des femmes de Gaza, du sud du Liban et dans toute la région, ont révélé l’image véridique d’Israël », a-t-il affirmé.

Selon lui, « la scène qui illustre le plus la victoire de la résistance est celle où le représentant d’Israël à l’ONU brandit le portrait du commandant Yahia al-Sinwar », le dirigeant du Hamas dans la bande de Gaza.

Faisant référence au front libanais, solidaire de Gaza depuis le 8 octobre, le leader du Hezbollah a assuré que « ce front de soutien à Gaza se poursuivra en quantité et en qualité et imposera des équations », affirmant que son « lien avec Gaza est irrévocable et indissociable ».

A rappeler que le Hezbollah, a mené lundi matin une attaque aux drones contre la colonie de Bet Hillal, à la frontière avec le Liban. Selon les médias israéliens, une tente utilisée par les soldats de l’armée israélienne a été touchée par un drone piégé à Beit Hillel après l’échec des avions militaires à l’intercepter. Un porte-parole de l’armée d’occupation israélienne a indiqué « qu’un incendie s’est déclaré dans la région de Beit Hillel après l’explosion de deux drones, et l’incident fait l’objet d’une enquête ».

Le Hezbollah a précisé que l’escadron de drones d’assaut lancés contre les tentes des officiers et des soldats de l’armée d’occupation dans la position nouvellement mise en place du 403e bataillon d’artillerie de réserve de la 91e division, au sud de Beit Hillal, avait atteint ses objectifs. En outre, un missile guidé a visé un char israélien dans la caserne de Yiftah, tuant et blessant les soldats à bord.

A rappeler que dans la nuit de samedi à dimanche, le Hezbollah a diffusé une série d’opérations menées contre les sites d’espionnage et les bases israéliennes à la frontière sud-libanaise. La vidéo la plus attirante a été celle d’un combattant du Hezbollah s’approchant de 300m de la base israélienne de Ramiya avant de tirer avec sérénité un projectile.

A signaler que le Hezbollah a introduit de nouveaux missiles lourds tactiques non guidés à grande capacité destructrice. Le missile Jihad Moghniyeh, doté d’une ogive pesant 120 kilogrammes, a ainsi ciblé un attroupement des soldats israéliens à proximité du site de Zibdine dans les fermes libanaises occupées de Chebaa. Le Hezbollah a également diffusé une opération visant la plateforme du Dôme de Fer située dans la base israélienne de Beit Hilal, dans le nord de la Palestine occupée.

La Résistance islamique a en outre annoncé, dimanche, avoir visé avec des missiles guidés un véhicule militaire transportant du matériel d’espionnage, ainsi que d’autres équipements techniques dans la caserne israélienne de Honin connu sous le nom de Ramim. Les missiles ont atteint leur cible avec précision entraînant la destruction du véhicule et les autres équipements.

La Résistance a par ailleurs diffusé une vidéo de son opération visant une maison où étaient stationnés des soldats de l’armée d’occupation dans la colonie de Chtoula, dans le nord de la Palestine occupée.