Offre marocaine d’autonomie : L’Equateur exprime son soutien

Cette position a été consignée dans le Communiqué conjoint signé, à Rabat, à l’issue des entretiens entre Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, et Gabriela Sommerfeld, ministre des Relations extérieures et de la Mobilité humaine de la République de l’Équateur, en visite de travail dans le Royaume. L’Équateur s’est également félicité de l’adoption de la Résolution 2797 (2025) du Conseil de Sécurité des Nations Unies, réaffirmant qu’une autonomie sous souveraineté marocaine représente la solution la plus faisable pour mettre fin à ce différend régional. Les deux pays ont également réaffirmé leur appui à l’Envoyé personnel du Secrétaire Général des Nations Unies pour le Sahara, ainsi qu’aux efforts visant à faire progresser le processus politique en vue d’une solution définitive à ce différend.

Le Communiqué conjoint souligne, par ailleurs, que la République de l’Equateur a décidé d’étendre sa couverture consulaire au Sahara marocain et ce, conformément au droit international. L’Équateur a, en outre, exprimé sa volonté de promouvoir les opportunités de coopération économique et commerciale dans le Sahara marocain, ouvrant des perspectives prometteuses vers le continent africain, au bénéfice de ses secteurs économiques et en vue de renforcer les échanges en matière d’investissement, de commerce et de développement productif. La ministre équatorienne a ainsi annoncé que l’ambassadeur équatorien à Rabat effectuera prochainement une visite dans la région du Sahara, afin de préparer et soutenir plusieurs initiatives économiques.

Les deux pays ont aussi réaffirmé leur engagement en faveur d’un partenariat renforcé, saluant à cet égard la dynamique positive que connaissent leurs relations bilatérales. N. Bourita et G. Sommerfeld ont ainsi mis en exergue l’excellence des liens d’amitié et de solidarité unissant les deux pays et exprimé leur volonté commune de consolider leurs relations bilatérales en leur conférant un contenu renouvelé au bénéfice des deux Nations.

Lors de leurs entretiens, ils ont accordé une importance particulière au renforcement de la coopération économique. À cet égard, ils ont souligné que la présence d’une délégation d’hommes d’affaires équatoriens traduit une volonté partagée de transformer la proximité politique en projets concrets, au bénéfice des économies des deux pays. Les deux responsables ont également salué les perspectives de signature d’accords relatifs à la protection réciproque des investissements et à la non-double imposition, ainsi que la création prochaine d’une Commission mixte économique et commerciale.

Les deux pays se sont, en outre, félicités de la dynamique de coopération entre les institutions économiques des deux pays, notamment entre l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) et PROECUADOR, ainsi que du projet d’ouverture d’un bureau commercial équatorien au Maroc couvrant la région du Maghreb. À cet effet, les deux ministres se sont également félicités des rencontres entre la délégation d’hommes d’affaires équatoriens, coordonnée par la Fédération Equatorienne des Exportateurs (FEDEXPOR), et leurs homologues marocains, conduits par la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM).

Sur le plan international, les deux parties ont échangé leurs vues sur les principales questions régionales et internationales, notamment la situation en Afrique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et réaffirmé leur attachement au multilatéralisme, fondé sur le respect du droit international, la coopération et le règlement pacifique des différends. Dans ce contexte, la responsable équatorienne a rendu hommage à l’engagement du Roi Mohammed VI en sa qualité de Président du Comité Al-Qods, ainsi qu’à l’action constante du Royaume en faveur de la stabilité au Moyen-Orient.