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Coopération maroco-ghanéenne : Nouveau don de 2000 tonnes métriques d’engrais

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Coopération maroco-ghanéenne : Nouveau don de 2000 tonnes métriques d’engrais

Samuel Okudzeto Ablakwa, chef de la diplomatie ghanéenne, a décrit l’initiative comme une aide nécessaire, face aux pressions mondiales sur l’approvisionnement liées aux tensions géopolitiques.

Image Ouaadil, ambassadrice du Maroc à Accra, a déclaré que ce don reflétait l’engagement du royaume à renforcer la résilience agricole à travers l’Afrique et souligné le rôle du Groupe OCP et de sa filiale locale dans le soutien aux agriculteurs par le biais de formations, de financements et d’initiatives telles qu’une cartographie de la fertilité des sols.

L’engrais, qui sera distribué à l’échelle nationale par le ministère de l’Alimentation et de l’agriculture, vise à soutenir l’initiative « Nourrir le Ghana », qui a pour objectif de réduire la facture des importations alimentaires du pays, estimée à 3 milliards de dollars en 2024.

Au-delà du soutien immédiat, les deux pays discutent de projets visant à établir une usine locale de production d’engrais, ce qui marque un tournant vers une coopération industrielle à long terme et une réduction de la dépendance aux importations.

Les discussions s’élargissent également pour inclure la facilitation des visas et le développement du sport, un accord d’exemption de visa ayant déjà stimulé les voyages entre les deux pays. Le Maroc a précédemment fait don d’un premier envoi de 2 000 tonnes d’engrais au Ghana en juillet 2025.

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