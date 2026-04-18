Coopération navale maroco-indienne : L’INS Sudarshini mouille à Casablanca

Cette escale témoigne de la volonté de l’Inde de renforcer sa présence maritime, et illustre la coopération navale croissante avec le Maroc, a déclaré le ministère de la Défense indien dans un communiqué publié jeudi.

Lors de son arrivée, le commandant du navire a rencontré des hauts responsables de la Marine royale marocaine, le Commandant Hassan Akouli et le Commandant Omar Nasri, pour discuter de l’élargissement de la coopération et des échanges en matière de formation.

Durant les trois jours d’escale, l’équipage a interagi avec le personnel naval marocain, organisé des visites officielles à bord et participé à des activités professionnelles et culturelles visant à renforcer les liens bilatéraux et à promouvoir la bonne volonté.

Cette visite s’inscrit dans une série d’escales récentes de navires indiens à Casablanca, incluant l’INS Tabar, l’INS Tarkash, l’INS Sumedha et l’INS Tushil, ainsi que la visite en Inde de l’inspecteur de la Marine royale marocaine en novembre 2025.