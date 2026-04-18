Etudes de la charria : Le nouvel opus de Y. Belal primé par la Socio-Legal Studies Association

Le prix, considéré comme le plus prestigieux dans le domaine des études juridiques et socio-légales au Royaume-Uni, « célèbre une recherche socio-légale exceptionnelle, reconnaissant le livre le plus remarquable publié dans l’année », selon le jury.

Dans son ouvrage, l’auteur explore la charia non seulement comme un système juridique, mais aussi comme une forme de connaissance avec ses propres concepts et traditions intellectuelles. Le livre retrace à la fois le développement historique de la pensée savante islamique et les compréhensions occidentales du droit, offrant une perspective comparative qui réexamine les fondements des systèmes juridiques modernes et souligne la pertinence de la charia dans les sociétés musulmanes contemporaines.

Y. Belal, qui a enseigné à l’Université de Columbia et à l’Université de Californie (Berkeley), est également diplomate aux Nations unies et médiateur de paix.

Le politologue a précédemment occupé le poste de directeur politique des missions de l’ONU au Moyen-Orient, en Asie centrale et dans la Corne de l’Afrique, et a été membre de l’Institute for Advanced Study de Princeton en 2016. Il est aussi l’auteur de l’ouvrage « Le cheikh et le calife : Sociologie religieuse de l’Islam politique au Maroc ».