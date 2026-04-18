Destination Dakhla : L’ONMT déploie une stratégie ciblée

En coordination avec le Conseil régional du tourisme, les opérateurs locaux et les autorités territoriales, l’ONMT a tenu une série de réunions stratégiques. L’objectif est d’aligner les priorités et activer des leviers de croissance concrets, de manière à renforcer le positionnement de Dakhla-Oued Eddahab dans des segments à forte valeur ajoutée, notamment le sport, la nature et le tourisme expérientiel.

La stratégie s’articule autour de quatre piliers : la connectivité aérienne, le marketing, le digital et la distribution. Sur le plan aérien, l’ONMT développe des partenariats avec des compagnies aériennes nationales et internationales pour ouvrir de nouvelles liaisons directes, notamment avec la France et l’Espagne, afin d’améliorer l’accessibilité et de stimuler les flux internationaux.

Les efforts de promotion sont également intensifiés grâce à des campagnes numériques, la création de contenus et le marketing d’influence, parallèlement à une visibilité accrue lors de grands événements internationaux tels que l’IFTM Top Resa et le FITUR. Parallèlement, des efforts sont en cours pour construire une identité plus forte pour Dakhla au-delà du kitesurf, en mettant en avant son attrait balnéaire, naturel et expérientiel.

L’ONMT renforce également ses partenariats avec les tour-opérateurs et les plateformes de réservation pour augmenter les volumes, prolonger les séjours et améliorer l’offre locale, en ciblant des visiteurs à plus forte valeur ajoutée. Le tourisme domestique reste un autre levier clé, avec des initiatives visant à encourager davantage de Marocains à visiter Dakhla.