Développement de Casablanca Settat : La BERD injecte 400 MDH

L’obligation soutiendra la mise en œuvre du Plan de développement régional 2022-2027 de la région. Elle aidera à diversifier ses sources de financement en accédant au marché des capitaux de la dette. L’opération devrait également catalyser le marché des obligations municipales du Maroc, où elle ne représente que la deuxième émission de ce type dans le pays et la première au niveau régional.

L’investissement de la BERD permettra à la région de Casablanca-Settat de rejoindre le programme Villes vertes de la Banque, dans le cadre duquel elle développera un Plan d’action pour une ville verte (GCAP) et lancera une initiative pilote de planification de la mobilité, pour promouvoir des solutions de transport plus vertes et inclusives.

L’investissement est complété par un paquet de coopération technique de 2 millions d’euros (21 MAD), comprenant le soutien des Pays-Bas à travers le Partenariat à impact élevé sur l’action climatique (HIPCA), ainsi qu’une assistance visant à améliorer la performance financière et opérationnelle de la région, y compris un cadre de transformation numérique.

Haytham Eissa, responsable de la BERD au Maroc, a déclaré que la transaction marque « un pas important en avant » pour les marchés de capitaux locaux et le financement urbain durable, tandis que Abdellatif Maâzouz, président de la région de Casablanca-Settat, l’a décrite comme une « source de financement innovante » alignée sur les orientations stratégiques nationales et reflétant la confiance des investisseurs suite à la restructuration du portefeuille de dettes de la région.