Biscuiterie industrielle : 220 MDH pour de nouvelles lignes de Fortune Maroc

Le projet, d’une valeur de 220 MDH, vise à augmenter la capacité de production grâce à l’installation de nouvelles lignes de biscuits, chocolat et confiserie. Il a permis de créer plus de 300 emplois directs supplémentaires, portant les effectifs de l’entreprise à plus de 600 employés d’ici la fin de 2025, selon un communiqué du ministère de l’Industrie et du Commerce.

L’entreprise a également annoncé un second projet d’extension impliquant un investissement de 65 millions de dirhams pour de nouvelles lignes de production de biscuits, gaufrettes et chocolat, qui devraient générer plus de 150 emplois directs.

Fondée en 2012 avec des capitaux jordaniens, Fortune Maroc opère dans les secteurs des biscuits, chocolat, confiserie et snacking, et poursuit une stratégie visant à renforcer sa capacité industrielle et à s’étendre tant au niveau national qu’international.