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Normalisation en RDC : Des émissaires de Zambie, de la RDC et du Brurundi reçus à Rabat

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Normalisation en RDC : Des émissaires de Zambie, de la RDC et du Brurundi reçus à Rabat

L. Mbula a salué les relations « excellentes » et mutuellement bénéfiques entre les deux pays, mettant en avant la stabilité du Maroc, ses progrès socio-économiques et son développement sous le Nouveau modèle de développement et le Plan d’accélération industrielle, qui ont positionné le royaume comme un leader continental dans les secteurs de l’automobile et de l’aéronautique. Il a également réaffirmé le soutien « sans équivoque » de la Zambie à l’intégrité territoriale du Maroc, y compris le Sahara, et exprimé sa volonté de renforcer la coopération dans la transformation numérique, l’autonomisation des jeunes et l’innovation, tout en louant les infrastructures sportives de classe mondiale du royaume.

Le même jour, N. Bourita a également reçu Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, président du Sénat de la République démocratique du Congo (RDC) et envoyé spécial du président Félix Tshisekedi. Le responsable a transmis un message au roi et souligné les «liens historiques» entre les deux pays, ainsi que le soutien constant du royaume à la RDC et son rôle d’acteur clé en Afrique.

Par ailleurs, le chef de la diplomatie marocaine a rencontré Gervais Ndirakobuca, président du Sénat du Burundi, dans le cadre des efforts pour renforcer les partenariats du Maroc à travers le continent.

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