Acquisition de logements en Espagne : L’Eldorado ibérique attire les Marocains

Les Marocains se classent au deuxième rang en termes de nombre de transactions immobilières, avec un taux de 7,7%, juste derrière les Britanniques à 7,8%, révèle le Conseil général des notaires en Espagne.

Ce qui ressort dans ce contexte, c’est la position unique des Marocains dans les régions intérieures, en particulier dans la province de La Rioja, où un schéma différent émerge par rapport à d’autres nationalités. Alors que les étrangers non résidents ont tendance à préférer les zones côtières et touristiques, les Marocains sont des acteurs majeurs sur le marché du logement dans les zones intérieures, principalement associés à la résidence permanente.

Les données indiquent que les Marocains résidant en Espagne sont en tête de liste des acheteurs à La Rioja, avec 25,8%. Cette tendance reflète une nature différente d’achat immobilier chez les Marocains, principalement liée au besoin d’une résidence principale et à la stabilité familiale, contrairement à la catégorie des non-résidents qui s’oriente vers l’investissement ou l’acquisition de résidences secondaires dans des destinations touristiques comme Valence, l’Andalousie ou la Catalogne.

Les chiffres révèlent également des différences de pouvoir d’achat, avec des prix moyens payés par les Marocains inférieurs par rapport à d’autres nationalités européennes. La moyenne est d’environ 768 euros par mètre carré, contre plus de 3 500 euros pour les acheteurs de pays comme la Suède et l’Allemagne. Cette disparité reflète des objectifs divergents, entre l’investissement de loisir ou l’immobilier de luxe d’une part, et un logement fonctionnel et essentiel de l’autre.