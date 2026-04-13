Home SportsAthlétismeMarathon des Sables : M. El Morabity remporte la 40è édition
AthlétismeMarathonMarathon des sablesSports

Marathon des Sables : M. El Morabity remporte la 40è édition

by Perspectives Med
written by Perspectives Med 0 comments
Marathon des Sables : M. El Morabity remporte la 40è édition

Son frère, Rachid El Morabity, a terminé deuxième, avec près de 30 minutes de retard, tandis que le Français Ludovic Pommeret a pris la troisième place.

Chez les femmes, la Française Maryline Nakache a remporté une victoire confortable avec un temps de 25h54min29s. La Marocaine Aziza El Amrani a terminé deuxième, devant l’Américaine Desiree Linden, classée troisième.

Cette 40e édition marque également un tournant pour le Marathon des Sables, avec d’importants changements depuis 2023, l’ambition d’élargir sa portée mondiale et de diversifier les formats de course.

You may also like

Coupe de la CAF : L’OCS revient d’Alger avec un précieux nul

Ligue des Champions de la CAF : L’AS FAR écarte la RSB

Marathon des Sables : M. El Morabity reste aux commandes

Marathon des Sables : M. El Morabiy s’illustre dans la la 4ème étape

Marathon des Sables : R. El Morabity domine la 3è étape

CAN U17 : Le Maroc placé dans un groupe relevé

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.