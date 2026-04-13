Marathon des Sables : M. El Morabity remporte la 40è édition

Son frère, Rachid El Morabity, a terminé deuxième, avec près de 30 minutes de retard, tandis que le Français Ludovic Pommeret a pris la troisième place.

Chez les femmes, la Française Maryline Nakache a remporté une victoire confortable avec un temps de 25h54min29s. La Marocaine Aziza El Amrani a terminé deuxième, devant l’Américaine Desiree Linden, classée troisième.

Cette 40e édition marque également un tournant pour le Marathon des Sables, avec d’importants changements depuis 2023, l’ambition d’élargir sa portée mondiale et de diversifier les formats de course.