Coupe de la CAF : L’OCS revient d’Alger avec un précieux nul

Dans une rencontre très disputée, les Safiots ont su faire preuve d’une grande solidité défensive face aux assauts de la formation algérienne. Poussée par son public, l’USM Alger a dominé la possession et multiplié les tentatives, mais s’est heurtée à un bloc défensif marocain parfaitement organisé.

Si l’attaque safiote n’a pas réussi à trouver la faille pour faire la différence à l’extérieur, arracher un nul à l’extérieur représente un acquis à ce stade de la compétition, l’appui du public local devant booster la performance de l’OCS. Le club safiot jouera son va-tout pour décrocher un billet historique pour la finale de la compétition continentale. Un match nul avec des buts qualifierait l’USM Alger. Les Safios sont ainsi alertés…