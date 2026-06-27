« No Kings Day » : Les Américains dans la rue contre D. Trump

Des marches, des événements culturels et des fêtes de quartier : au total, des centaines de rassemblements sont prévus sur tout le territoire américain de New York à Los Angeles, en passant par Chicago et Miami.

Derrière cette journée de mobilisation, on retrouve les mêmes organisations à l’origine des « No Kings Day », ces manifestations anti-Trump. Cette fois, le thème sera « All Of Us », qui signifie « Nous tous pour la vérité, l’égalité et la liberté ». À l’occasion des 250 ans de l’indépendance, les organisateurs expliquent que ces actions visent à « rejeter une réécriture blanche de l’histoire américaine ». En clair, il s’agit de s’opposer à la réécriture de l’histoire par l’administration Trump et ses alliés, notamment sur l’histoire de l’esclavage, ainsi que sur les politiques migratoires et les libertés individuelles.

Les organisateurs affirment aussi que de nombreux Américains ne se reconnaissent pas dans les festivités officielles prévues par la Maison Blanche. Des célébrations qui, selon eux, ont été récupérées par D. Trump, qu’ils accusent d’en avoir fait un événement politique à sa gloire plutôt qu’un moment d’union pour le pays.

Reste à savoir si cette journée mobilisera autant que les manifestations « No Kings Day » contre D. Trump. Des millions d’Américains avaient battu le pavé l’année dernière durant la période estivale.