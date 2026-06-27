Accalmie irano-américaine : L’entente reste des plus fragiles…

Les Gardiens de la révolution ont souligné que « l’agression américaine ne resterait pas sans réponse », insistant sur le fait que « leur riposte serait rapide et décisive, au moment et à l’endroit de leur choix ». Comme ils ont mis en garde contre toute nouvelle agression, déclarant « qu’une riposte sévère serait infligée, brisant ainsi les illusions des agresseurs dans la région ».

Le directeur iranien des ports d’Hormozgan oriental a assuré que « le port de Sirik n’a subi aucun dommage suite à l’agression américaine », a rapporté Mehr news.

Le général de division Mohsen Rezaei, conseiller militaire du Guide suprême de la Révolution islamique, a affirmé que « l’Iran est propriétaire du détroit d’Ormuz » et « ne permettra pas aux États-Unis de s’immiscer dans ses affaires ». Il a déclaré que le détroit d’Ormuz « n’a absolument aucun lien avec l’administration américaine », expliquant que « sa gestion relève de la compétence de deux pays de la région, tandis que le monde entier bénéficie du trafic maritime qui y transite ». Il a ajouté que « les questions relatives à la protection de l’environnement, à la sécurité du détroit et à la garantie de la navigation maritime imposent des charges et des coûts à l’État iranien ». A ses yeux, « les parties bénéficiant du détroit devraient contribuer à supporter ces coûts ».

Sur le plan militaire, M. Rezaei a averti que toute « erreur » commise par les ennemis conduira à une confrontation sans précédent, soulignant que « la prochaine guerre ne ressemblera pas à la précédente ». Il a indiqué que l’Iran déploierait de nouvelles capacités sur le champ de bataille, ajoutant que « le président américain Donald Trump devait savoir que toute nouvelle confrontation entraînerait », selon ses propres termes, « des pertes humaines considérables ».

Plus tôt vendredi, le général de brigade Hossein Mohebi, porte-parole du Corps des gardiens de la révolution islamique iranienne, a affirmé que « les allégations américaines concernant l’établissement d’une ligne directe entre l’Iran et les États-Unis au sujet du détroit d’Ormuz sont fausses ».

Côté américain, le Commandement central des États-Unis (CENTCOM) a affirmé dans un communiqué que « les États-Unis ont mené des frappes contre l’Iran en réponse à une attaque contre un navire commercial ». Il a précisé que « nos avions ont mené des frappes ciblant des sites de stockage de missiles et de drones iraniens, ainsi que des sites radar côtiers », ajoutant que « ces frappes ont été déclenchées après qu’un cargo a été attaqué par l’Iran au moyen d’un drone de combat ».

Le texte relève que « l’agression non provoquée de l’Iran contre la navigation commerciale constitue une violation flagrante de l’accord de cessez-le-feu. Le comportement dangereux de l’Iran compromet la liberté de navigation dans un contexte d’intensification des échanges commerciaux dans le détroit d’Ormuz ». Comme il souligne que « nos forces continuent d’apporter leur soutien et leur coordination afin de garantir le passage en toute sécurité des navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz » notant que « l’armée américaine maintient sa présence et sa vigilance afin de garantir le respect de tous les termes de l’accord conclu avec l’Iran ».

Le président américain a affirmé vendredi que l’Iran conservait encore « certaines capacités » suite aux attaques de drones ayant visé quatre navires dans le détroit d’Ormuz et causé « quelques dégâts ». S’exprimant lors de la conférence politique 2026 de la Faith & Freedom Coalition à Washington, Donald Trump a estimé que Téhéran n’était « pas en train de gagner », tout en soulignant que le pays était encore capable de mener des attaques. « Ils ont encore certaines capacités, pas beaucoup. Ils peuvent toujours cibler », a-t-il déclaré.

Selon le président américain, l’Iran a lancé jeudi quatre drones contre des navires naviguant dans le détroit d’Ormuz. « Nous en avons abattu trois », a-t-il assuré, affirmant que le quatrième avait atteint un navire malgré les tentatives d’interception. « Personne ne l’a vu venir », a-t-il dit, ajoutant que l’attaque avait provoqué « quelques dégâts ». D. Trump a également soutenu que les capacités navales, aériennes et balistiques iraniennes avaient été sévèrement dégradées, affirmant qu’il ne restait « pratiquement aucune capacité de production » et que les dirigeants du pays avaient été affaiblis.

Plus tôt dans la journée, il avait qualifié ces attaques de « violation irréfléchie » du cessez-le-feu, accusant l’Iran d’avoir lancé au moins quatre drones kamikazes contre des navires dans la région.

Jeudi, le centre britannique de surveillance maritime UKMTO a indiqué qu’un cargo avait été touché par un projectile non identifié au large d’Oman, endommageant sa passerelle. Aucun blessé ni pollution n’ont été signalés.

Les frais de passage

L’agence Bloomberg a rapporté qu’Oman a informé les responsables européens qu’un retour au statu quo d’avant-guerre dans le détroit d’Ormuz n’est pas possible et que les navires en transit pourraient être tenus de payer certains frais à l’avenir.

Des responsables omanais ont déclaré à Bloomberg que le sultanat continuerait de respecter le droit maritime international, mais que des frais pourraient être imposés pour des services tels que le nettoyage du détroit ou l’assistance aux navires en navigation, bien qu’il ne soit pas encore clair si ces frais seront obligatoires. Les sources ont ajouté qu’Oman étudie les systèmes de gestion du trafic maritime utilisés dans les points de passage maritimes stratégiques dans le monde entier, notamment le détroit de Malacca en Asie, où aucun droit de passage obligatoire n’est imposé au trafic maritime.

Cette tendance a suscité des inquiétudes aux États-Unis, en Europe et dans les pays arabes voisins du Golfe, qui craignent que Mascate, en coordination avec l’Iran, ne mette en place un système de taxes sur les navires traversant le détroit d’Ormuz.

Emmanuel Macron doit rencontrer Haïtham ben Tariq, sultan d’Oman, lundi à Paris, dans le cadre des efforts internationaux visant à garantir la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz. Selon la présidence française, les deux dirigeants aborderont « la sécurité des voies maritimes, qui dépend de la liberté de passage sans entrave dans le détroit d’Ormuz ».

Le détroit d’Ormuz est situé entre l’Iran et le sultanat d’Oman, et constitue l’une des voies navigables les plus importantes au monde pour le transport du pétrole et du gaz naturel liquéfié. On estime que l’imposition de taxes sur les navires pourrait coûter aux compagnies maritimes et aux négociants en matières premières des dizaines de milliards de dollars par an, tandis que les gouvernements des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France, de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis ont averti qu’une telle mesure violerait le droit maritime international.

Mascate avait envoyé des messages contradictoires concernant l’avenir du détroit ; mardi, le pays a publié une déclaration conjointe avec l’Iran confirmant qu’il discuterait du mécanisme de gestion du détroit et des coûts associés. Deux jours plus tard, il a signé une déclaration conjointe avec les États-Unis et les pays du Conseil de coopération du Golfe rejetant l’imposition de tout droit ou toute tentative de contrôle du détroit d’Ormuz.

Lors de sa visite à Bahreïn, le secrétaire d’État américain a confirmé la signature d’une déclaration stipulant « qu’il n’y aurait pas de frais ni de droits de transit.» La plupart des gouvernements adhèrent au principe de libre passage dans le détroit d’Ormuz sans payer de droits de passage, le même principe qui s’applique à la plupart des voies maritimes naturelles partagées par plusieurs pays, comme le détroit de Malacca, géré conjointement par l’Indonésie, la Malaisie et Singapour, les droits de passage n’étant imposés que pour les services de navigation ou de sécurité demandés en cas de besoin