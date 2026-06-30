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Migration clandestine : Un chalutier volé à Agadir arraisonné aux Canaries

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Migration clandestine : Un chalutier volé à Agadir arraisonné aux Canaries

L’embarcation a envoyé un signal de détresse peu après 2 heures du matin dimanche, alors qu’elle dérivait à environ 70 milles nautiques au nord-est d’Arrecife. Le Centre de coordination du sauvetage maritime espagnol, basé à Las Palmas, a dépêché un avion de surveillance et détourné des navires marchands à proximité. Le navire de secours Salvamar Al Nair a ensuite rejoint le bateau de pêche et l’a remorqué jusqu’au port d’Arrecife, au terme d’une opération de 14 heures.

Selon le Consortium de sécurité et d’urgence de Lanzarote, le bateau avait été volé à Agadir et utilisé pour une tentative de migration irrégulière lorsque le moteur est tombé en panne, le laissant à la dérive. À leur arrivée, les 11 migrants ont été pris en charge par les forces de l’ordre espagnoles et les équipes de la Croix-Rouge. Tous seraient en bonne santé.

Les autorités espagnoles ont ouvert une enquête sur le vol du navire et les circonstances de son départ d’Agadir, cherchant à comprendre comment il a pu quitter le port sans être intercepté malgré les dispositifs de surveillance en place. Les propriétaires du bateau de pêche, ou leurs assureurs, pourraient également demander sa restitution par voie judiciaire.

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