Croissance du PIB : Le HCP l’évalue à 4,6% au T1 2026

Cette évolution traduit un léger ralentissement de l’activité, principalement imputable au recul des activités secondaires, largement compensé par la forte progression de la valeur ajoutée agricole, indique le HCP dans sa note d’information sur la situation économique nationale au T1-2026.

«Cette performance reflète des évolutions sectorielles contrastées. Les activités non agricoles ont vu leur rythme de croissance ralentir, passant de 4% à 2,6%, tandis que la valeur ajoutée agricole a fortement progressé (+18,4% contre +8,1% un an auparavant), soutenant ainsi la croissance globale», relève la même source.

Ainsi, la valeur ajoutée du secteur primaire a enregistré une forte hausse de 17,3% au T1-2026, en raison de l’augmentation de l’activité agricole (+18,4%) et de la baisse de celle de la pêche (-1,9%).

Concernant la valeur ajoutée du secteur secondaire en volume, corrigée des variations saisonnières (cvs), elle a reculé de 1%, suite à la baisse des valeurs ajoutées des activités de l’électricité et eau de (-3,4%), des activités de l’industrie d’extraction (-3,2%), des industries de transformation (-1,3%) et du ralentissement des activités de construction à 1,5% au lieu de 7,1%.

Pour ce qui est de la valeur ajoutée du secteur tertiaire, elle a enregistré un ralentissement de son taux d’accroissement de 4,5% le même trimestre de l’année précédente à 4,3% au cours de ce trimestre. Aux prix courants, le produit intérieur brut (PIB) a enregistré, au T1-2026, une hausse de 5,7%, dégageant un ralentissement du niveau général des prix à 1,1%.