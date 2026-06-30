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Transfert d’argent à l’international : BCP et Western Union jouent la carte de l’instantanéité

by Perspectives Med
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Transfert d’argent à l’international : BCP et Western Union jouent la carte de l’instantanéité

Ce service repose sur une intégration directe par API (interface de programmation d’applications) entre les systèmes de Western Union et l’infrastructure bancaire de BCP, permettant des transferts entièrement automatisés, sans délai d’attente. Selon les deux partenaires, cette solution vise à simplifier les envois de fonds des Marocains résidant à l’étranger vers leurs familles, tout en garantissant la sécurité des transactions.

BCP a indiqué que cette initiative s’inscrit dans le cadre de sa stratégie d’Open Banking et ouvre la voie à de nouveaux services de paiement transfrontaliers. Western Union, présent dans plus de 200 pays et territoires, a pour sa part souligné que ce partenariat élargit l’accès aux services financiers numériques pour les clients de la Banque populaire au Maroc.

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